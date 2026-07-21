Bozüyük Kaymakamı'ndan gazi ve şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Bozüyük Kaymakamı'ndan gazi ve şehit ailesine ziyaret

Bozüyük Kaymakamı\'ndan gazi ve şehit ailesine ziyaret
21.07.2026 09:35
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Kaymakam Helvacı, Bingöl'de gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Kurt'u ve Diyarbakır'da şehit düşen Astsubay Cengiz Ünlü'nün ailesini evlerinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve talep, görüşlerini dinledi.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, gazi ve şehit ailesini ziyaret etti.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Bingöl'de askeri araçla geçirdiği trafik kazası sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Kurt ile 1997 yılında Diyarbakır'da şehit olan Astsubay Cengiz Ünlü'nün ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde gazi Muharrem Kurt'un sağlık durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Helvacı, şehit ailesiyle de bir süre sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Helvacı, ailelere geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Kaymakamı'ndan gazi ve şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

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