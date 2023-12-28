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Bozüyük Stadı Modernizasyonu İçin Ödenek Gönderildi - Son Dakika
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Bozüyük Stadı Modernizasyonu İçin Ödenek Gönderildi

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Stadı'nın modernizasyonu için gereken ödenek Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderildiğini açıkladı. Stadın projesi hazırlandı ve en kısa sürede ihaleye çıkılması planlanıyor. Modernizasyon kapsamında tribün, saha ışıklandırma, atletizm pisti ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalar yapılacak.

Bozüyük Stadı Modernizasyonu İçin Ödenek Gönderildi
28.12.2023 - 11:18,
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AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, uzun yıllardır ilçe halkına hizmet sunan Bozüyük Stadı'nın modernizasyonu için gereken ödenek Gençlik ve Spor Bakanlığınca Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

Eldemir, Bozüyük Stadı'nın projesi hazırlandığını ve en kısa sürede ihaleye çıkılması planlandığı belirtti. Bozüyük'ün uzun zamandır beklediği stadına kavuşacağını anlatan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir sözlerine şöyle devam etti;

"Modernizasyon kapsamında betonarme tribün ve doğal çim yenileme, saha ışıklandırma, tartan atletizm pisti, uzun atlama, üç adım atlama, yüksek atlama, sırıkla yüksek atlama, cirit, disk ve çekiç atma gibi atletizmin tüm disiplinlerinin yapılabileceği alanlar olacak Ayrıca proje kapsamında çevre düzenleme ve duvar yenileme işlemleri tamamlanarak kısa sürede Bozüyüklü hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Bu kapsamda yatırımların ilimize kazandırılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." - BİLECİK

Kaynak: İHA
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