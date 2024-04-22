Bozüyük'te 23 Nisan'da Çocuk Başkan Koltuğuna Oturdu - Son Dakika
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Bozüyük'te 23 Nisan'da Çocuk Başkan Koltuğuna Oturdu

Bozüyük\'te 23 Nisan\'da Çocuk Başkan Koltuğuna Oturdu

Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İçköy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nursima Işık, Bozüyük Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çocuk başkanı karşılayarak sohbet etti ve hediye takdiminde bulundu.

22.04.2024 15:50  Güncelleme: 15:55
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Dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bozüyük'te İçköy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nursima Işık, Bozüyük Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bir süreliğine Bozüyük Belediye Başkanı olan Nursima Işık'ı, okul müdürü ve öğretmenini 'hoş geldiniz' diyerek karşıladı. Makam koltuğuna oturan çocuk başkan Nursima Işık Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Çocuk Başkan Işık, Ardından İtfaiye Müdürü ve Zabıta Müdürü ile telefonda görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Başkan Bakkalcıoğlu çocuk Başkan Nursima Işık'a hediye takdiminde bulunarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük'te 23 Nisan'da Çocuk Başkan Koltuğuna Oturdu - Son Dakika

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