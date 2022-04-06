Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor

06.04.2022 16:00
Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor

Bozüyük Belediyesi ilçe genelindeki yol düzenleme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi ilçe genelindeki yol düzenleme ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su/Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun olarak sürdürülen çalışmalarda son olarak Tekke Mahalle Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'ndeki bölgesel asfalt yenileme çalışmaları devam ederken Tekke Mahalle İzzet Usta Sokak'ta ve 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde de su hatları revize çalışmaları sürüyor. Bozüyük'te ilçe genelinde altyapı ve üst yapı çalışmaları ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edecek. - BİLECİK

Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor
Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor
Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te altyapı ve yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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