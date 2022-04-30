Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı

30.04.2022 12:12
Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmelerini temin etmek ve trafik ortamında güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla trafik...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur içerisinde geçirmelerini temin etmek ve trafik ortamında güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganıyla trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile birlikte katılan ve sürücülerle tek tek konuşarak bayramlarını kutlayan Kaymakam Öztürk, sürücülere broşür dağıtarak "Kemerinizi takmadan yola çıkmayınız. Bayramınız kemerli olsun" dedi. İsmet İnönü Caddesi üzerinde 15 Temmuz Parkı önü ve Hükümet Caddesi Kaymakamlık önünde yapılan uygulamalarda sürücüler başta olmak üzere yolculara da öğütler veren Kaymakam Adem Öztürk, emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını ve sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını öğütledi.

Denetimlerin bayram süresi boyunca devam edeceği ve emniyet kemeri kullanımının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmanın olumsuz etkileri ve trafikte yaya önceliği konularında bilgilendirmeler yapılarak bu hususlara dikkat çekici materyaller dağıtılmaya devam edileceği belirtildi. - BİLECİK

Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı
Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı
Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı
Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı
Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı
Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı
Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı

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Ramazan Bayramı, Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozüyük'te 'Bayramınız Kemerli Olsun' uygulaması yapıldı - Son Dakika
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