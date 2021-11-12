Bozüyük'te "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Bi Hareketine Bakar Hayat' ana temalı kampanyasının ikinci faz çalışmaları başladı. Kampanya ile ilgili olarak yapılan uygulamada vatandaşları emniyet kemeri takmaları konusunda uyaran Kaymakam Adem Öztürk, kemerin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü belirtti.

Kampanya dahilinde Hükümet Caddesi üzerinde yapılan emniyet kemeri uygulamasında, toplumsal duyarlılığı yükseltmek için sürücü ve yolculara emniyet kemeri temalı maske, sticker, oto kokusu, kırmızı düdük ve kampanyanın tanıtımına yönelik el broşürleri dağıtıldı. Cadde üzerinde yapılan uygulama noktasında durdurulan araçları kontrol eden Kaymakam Adem Öztürk, emniyet kemeri takan sürücü ve vatandaşlara teşekkür etti. Kemer takmayanlardan emniyet kemeri takmalarını rica eden Kaymakam Öztürk, vatandaşlara kemer takmanın önemini anlattı. Araçlarda bulunan çocuklara ise düdük hediye eden Kaymakam Öztürk, "Anne ve baba kemer takmadığında siz onları düdükle uyaracaksınız" dedi.

Kampanya uygulama etkinliğine Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Tahir Oğul, ilçe jandarma timleri, trafik ekipleri ve ilgililer katıldı. - BİLECİK