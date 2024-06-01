Bozüyük İlçesinde Çocukların Gözünden Hayat Temalı Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bozüyük İlçesinde Çocukların Gözünden Hayat Temalı Resim Sergisi Açıldı

Bozüyük İlçesinde Çocukların Gözünden Hayat Temalı Resim Sergisi Açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen BİL-EN programı kapsamında, öğrencilerin eserlerinden oluşan 'Çocukların Gözünden Hayat' temalı karma resim sergisi açıldı. Sergide, tüm sınıf düzeyinde ve farklı yaşlarda öğrencilerin eserleri Bozüyük Çarşı Meydanı'nda sergilendi. Kaymakam Adem Öztürk, sergiyi gezenlerle birlikte öğrencileri tebrik ederken, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

01.06.2024 10:40
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında BİL-EN programı çerçevesinde hazırlanan ve ilçede öğrenim gören öğrencilerin eserlerinden oluşan "Çocukların Gözünden Hayat" temalı karma resim sergisi açıldı.

Tüm sınıf düzeyinde ve farklı yaşlarda öğrencinin eserleri Bozüyük Çarşı Meydanında Bozüyük halkının beğenisine sunuldu. Açılışını Kaymakam Adem Öztürk'ün yaptığı sergiyi gezenler, öğrencilere ait resimleri ilgiyle incelediler. Kaymakam Adem Öztürk, sergi ile ilgili olarak eserleriyle sergiyi renklendiren öğrencileri tebrik ederken, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük İlçesinde Çocukların Gözünden Hayat Temalı Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük İlçesinde Çocukların Gözünden Hayat Temalı Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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