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Bozüyük'te din görevlileri gençlerle buluşuyor - Son Dakika

Bozüyük'te din görevlileri gençlerle buluşuyor

01.02.2022 12:42
Bozüyük'te din görevlileri gençlerle buluşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen ve her bir din görevlisine 10 gencin emanet edildiği "Gençliğe Değer" projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü din görevlileri gençlerle buluşuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen ve her bir din görevlisine 10 gencin emanet edildiği "Gençliğe Değer" projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük İlçe Müftülüğü din görevlileri gençlerle buluşuyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, "İlçemiz de bulunan gençlere ulaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, onları Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında yetiştirmek istikbalimiz açısından çok önemlidir. Gençler bizlere emanettir ve biz bu emanete en güzel şekilde sahip çıkma azmindeyiz." dedi.

Gençlerle buluşmaların düzenli olarak devam edeceğini belirten Müftü Ölmez, "Gençlerin dini bilgilerini arttırmak, Kur'an-ı Kerim ve sünneti anlatmak amacıyla gençlerle buluşma programlarına, her hafta beş din görevlisine emanet edilen on gençle birlikte düzenli olarak devam edilecek. Bu haftaki buluşmamızı Yeni Mahalle Cami, Yeni Mahalle Ulu Camii ve Yeşil Camii görevlilerimizin emanetleri gençlerimizle gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - BİLECİK

Bozüyük'te din görevlileri gençlerle buluşuyor
Bozüyük'te din görevlileri gençlerle buluşuyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te din görevlileri gençlerle buluşuyor - Son Dakika


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