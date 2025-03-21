Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Saraycık Köyü ve Türbin Mesire alanı güzergahında Orman Genel Müdürlüğü ve Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kaymakam Adem Öztürk, ilçe protokol üyeleri sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrencilerin katılımı ile mavi ladin, himalaya sediri, mavi servi, ıhlamur, dut, alıç, ahlat, mahlep ve kuşburnu gibi türlerde yaklaşık bin adet fidan toprakla buluşturuldu. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bozüyük'te Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika
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