Bozüyük'te Hacı Adaylarına Seminer Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Bozüyük'te Hacı Adaylarına Seminer Düzenlendi

Bozüyük\'te Hacı Adaylarına Seminer Düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına hacta yapacakları ibadetler konusunda ve salgın hastalıklarla mücadele, temel sağlık bilgileri hakkında seminer düzenlendi. Seminerde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Seminerin sonunda ise Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen bir doktor, hacı adaylarına temel sağlık bilgileri hakkında bilgi verdi.

27.04.2024 14:32
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına hacta yapacakları ibadetler konusunda ve salgın hastalıklarla mücadele, temel sağlık bilgileri hakkında seminer düzenlendi.

Merkez Kasımpaşa Camiinde düzenlenen seminer, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez'in sunumu ile devam etti. Seminerin akabinde Şube Müdürü Bekir Irmak ve Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Gökkaya sunum gerçekleştirdi. Seminerin sonunda Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Dr. Batuhan Akdağ, Temel sağlık bilgileri hakkında hacı adaylarına bilgi verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük'te Hacı Adaylarına Seminer Düzenlendi - Son Dakika

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