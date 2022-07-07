Bozüyük'te kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapıldı - Son Dakika
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Bozüyük'te kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapıldı

07.07.2022 16:16
Bozüyük'te kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerleri denetlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat eden 35 kişinin kesim yerleri ile ilçede bulunan hayvan satış yeri sağlık ve çevre şartları yönünden alınması gereken tedbirler ile pazara gelen hayvanların kulak küpelerinin, pasaportlarının ve il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporlarının olup olmadığı açısından kontrol edildi. Özellikle damızlık değeri bulunan büyükbaş dişi hayvanların kesilmemesi gerektiği yönünde görevlilerce ikazda bulunuldu. Görülen eksikliklerin Kurban Bayramı'na kadar giderilmesi yönünde uyarılar yapılarak, gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe genelinde yaklaşık 900 adet büyükbaş ve bin 750 adet küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesileceği tahmin ediliyor. Bayramın son gününe kadar hayvan satış ve kesim yerlerinde denetimlerin aralıksız yapılacağı belirtildi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'te kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te kurban satış ve kesim yerlerinde denetim yapıldı - Son Dakika
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