Bozüyük\'te Mevlid Kandili İkramları Devam Ediyor

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Bozüyük Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen kandil ikramları, Mevlid Kandili'nde yapılan şeker ikramı ile devam etti.

Bozüyük'te Mevlid Kandili nedeniyle ibadetlerini camilerde yapan cemaate belediye personelleri tarafından mevlid şekeri ikram edildi. Yatsı namazının ardından yapılan şeker dağıtımı esnasında vatandaşların kandilini kutlayan görevliler, vatandaşlara hayırlı kandiller diledi. - BİLECİK