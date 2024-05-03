Bilecik\'te \'Orman Benim\' kampanyası kapsamında çöp toplama etkinliği düzenlendi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde ormanda çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde "Orman Benim" programı başlatıldı. Bu çerçevede Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de ilçe protokolü, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla Saraycık Köyü ile İntikamtepe Şehitliği arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda çöp ve yanıcı maddeler toplanarak çevre temizliği yapıldı.

Yapılan açıklamada, bugün tüm öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte ormanlarımızı temizledik. Orman yangınlarına sebep olan insan atıklarını temizlemeye çalıştık. Bildiğiniz gibi orman yangınlarının yüzde 90'ı insan odaklı ve insanların ormanlara bıraktıkları atıklardan kaynaklanıyor. Bizlerde bu etkinlik ile bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik denildi. - BİLECİK