Bozüyük'te polis hastanede kadınlara KADES'i ve dolandırıcılık konularını anlattı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek kadınlara KADES uygulamasını tanıttı. Polisler ayrıca sahte para, dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirip broşür dağıttı.
Bilecik'te, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgilendirme yaptı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı ekipler Bozüyük Devlet Hastanesine ziyaret ederek kadınlara KADES anlattı. Bunun yanı sıra polisler vatandaşları, 'Güvenliğin İlk Adımı, Doğru Bilgiyle Atılır' sloganıyla, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri, genel güvenlik konuları hakkında bilgilendirme yapılmış, farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıştı. Ekipler, "Şüpheli durumlarda dikkatli olmak, güvenilir bilgiye başvurmak ve zamanında ihbarda bulunmak; suçla mücadelede hepimizin sorumluluğudur" ifadelerine yer verdi.
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