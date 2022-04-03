Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi

03.04.2022 16:46
Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde görevli sağlık çalışanlarının katıldığı dart turnuvası sona erdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde görevli sağlık çalışanlarının katıldığı dart turnuvası sona erdi.

Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Bilecik İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği dart turnuvası tamamlandı. Bozüyük ilçesinde görevli sağlık çalışanlarının katıldığı turnuvada fiziksel aktivite ile sosyalleşme ve motivasyonlarının artırılması amaçlandı. Turnuva ile ilgili açıklama yapan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar, "Turnuvaya katılan sağlık personeli arkadaşlarımız yoğun çalışma temposundan uzaklaşarak farklı bir ortamda eğlenceli vakit geçirip, iddialı müsabakalar gerçekleştirdiler. Yüzlerindeki gülümseme bizleri mutlu etti. Turnuvada yarışan tüm katılımcı personelimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Düzenlenen turnuvada dereceye giren; 1'inci Mümine Tunç, 2'nci Hüseyin Nas ve 3'üncüler Mehtap Yücel ile Mehmet Kurca'ya kupa ve madalya takdim edildi. - BİLECİK

Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi
Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi
Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi
Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi
Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi

YORUMLAR
500
Meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi Meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi Gölpazarı'nda meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimi sertifika töreni Gölpazarı'nda meyve ağaçlarında budama ve aşılama eğitimi sertifika töreni

Hisarcık, Türkiye, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:49 Babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
16:40 Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 16:56:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bozüyük'te sağlık çalışanları için dart turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement