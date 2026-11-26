Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilere yönelik sağlıklı yaşam eğitimi gerçekleştirildi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu'nda düzenlenen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programına katıldı. Kaymakam Helvacı, öğrencilerle bir araya gelerek program kapsamındaki etkinlikleri takip etti ve çocuklarla sohbet etti.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, programda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinerek, "Çocuklarımızın sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşlarda kazanılmasına katkı sunan bu tür etkinlikleri önemsiyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.