Bozüyük\'te Trafik Haftası Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Bozüyük Kaymakam Vekili ve aynı zamanda Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman da katılarak trafik güvenliğine verilen önemi bir kez daha vurguladı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikte, birçok kurum da açtıkları stantlarla farkındalık çalışmalarına katkı sundu. Trafik kurallarının önemine dikkat çeken uygulamalı tanıtımlar, çocuklar için özel bilgilendirme alanları ve çeşitli simülasyonlar katılımcıların ilgisini çekti.

Kaymakam Kahraman, etkinlik alanında kurum stantlarını tek tek ziyaret ederek görevli personelden bilgi aldı. Burada yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinin sadece sürücülerin değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi. Kahraman, "Trafik kazalarının önüne geçebilmek için bilinçli bireyler yetiştirmeli ve bu konuda tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmalıyız" dedi. Bozüyük'teki etkinlikler, hem eğitim hem farkındalık yönüyle örnek teşkil ederken, toplumun her kesiminden gelen katılım ile Trafik Haftası'nın ruhuna uygun şekilde kutlandı. - BİLECİK