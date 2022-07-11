Bozüyük'te ücretsiz yaz spor okullarında dersler başladı - Son Dakika
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Bozüyük'te ücretsiz yaz spor okullarında dersler başladı

11.07.2022 11:26
Bozüyük'te ücretsiz yaz spor okullarında dersler başladı

Bilecik Bozüyük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 6 branşta düzenlenen yaz spor okullarında dersler, profesyonel eğitmenler eşliğinde başladı.

Bilecik Bozüyük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 6 branşta düzenlenen yaz spor okullarında dersler, profesyonel eğitmenler eşliğinde başladı.

Basketbol, voleybol, jimnastik, kort tenisi, güreş ve yüzme olmak üzere toplam 6 branşta düzenlenen kurslarda profesyonel eğitmenler gözetiminde yaklaşık 2 bin 300 öğrenci, yaş gruplarına göre sınıflandırılarak eğitimlerine başladı. Voleybol ve basketbol derslerinin Kumral Abdal Anadolu Lisesi Spor Salonu ve Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Spor Salonu'nda, jimnastik derslerinin Uğur Mumcu Kültür Merkezi Cimnastik Salonu'nda, kort tenisi derslerinin 4 Eylül tenis kortlarında, yüzme derslerinin açık yüzme havuzunda ve güreş derslerinin ise adliye karşısındaki spor salonunda yapılan ücretsiz yaz spor okullarında öğrenciler, spor eğitimi almanın yanı sıra tatillerini de en iyi şekilde değerlendirmiş olacak. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bozüyük Belediyesi, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozüyük'te ücretsiz yaz spor okullarında dersler başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozüyük'te ücretsiz yaz spor okullarında dersler başladı - Son Dakika
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