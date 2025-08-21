Bozüyük\'te Voleybol Turnuvası Finali

Bozüyük'te Yeşilkent Kumral Abdal Yatılı Kız Kur'an Kursu Voleybol Turnuvası'nın final müsabakası gerçekleştirildi.

Bozüyük İlçe Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Müftülüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yeşilkent Kumral Abdal Yatılı Kız Kur'an Kursu Voleybol Turnuvası'nın final müsabakası büyük heyecana sahne oldu. Turnuvanın finalinde sahaya çıkan öğrenciler, centilmence bir mücadele sergileyerek sporun birleştirici gücünü ortaya koydu. Öğrenciler arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği organizasyon sonunda, şampiyon olan takıma kupa takdim edildi. Final karşılaşmasını izleyen Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, müsabaka sonunda sahaya inerek öğrencileri tebrik etti. Şampiyon takıma kupasını veren Kaymakam Öztürk, turnuvaya katılan tüm öğrencilere emekleri ve güzel oyunları için teşekkür etti. - BİLECİK