Bozüyük\'ten Almanya\'ya Erasmus+ Kafilesi Uğurlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'den Erasmus+ kapsamında ikinci öğrenci kafilesi de Almanya'ya gitmek için yola çıktı.

T.C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının onayı ile, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünün akreditasyon sahibi olduğu proje kapsamında önemli bir hareketlilik faaliyeti daha gerçekleştiriliyor.

Erasmus+ Mesleki ve Teknik Eğitim Akreditasyonu çerçevesinde yürütülen Mesleki Eğitim Öğrenicilerinin Kısa Dönemli Öğrenme Hareketliliği Projesi kapsamında, okulun Makine Teknolojisi Alanı ile Elektrik-Elektronik Alanı öğrencileri Almanya'nın Lüdenscheid şehrine uğurlandı. 12 - 25 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek bu hareketlilik süresince öğrenciler; Mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme, uluslararası iş ortamlarını tanıma, farklı kültürleri deneyimleme imkanı bulacaklar.

Okul idaresinden yapılan açıklamada "Gerçekleştirilen bu anlamlı faaliyet ile öğrencilerimizin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlanması hedeflenmektedir. Öğrencilerimize bu değerli deneyim yolculuklarında başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK