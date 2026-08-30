Bozyazı'da bayram coşkusu denize taşındı - Son Dakika
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Bozyazı'da bayram coşkusu denize taşındı

Bozyazı\'da bayram coşkusu denize taşındı
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Mersin Bozyazı'da amatör balıkçılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Türk bayraklarıyla süsledikleri 30 tekneyle denizde zafer turu attı. Kötü havaya rağmen gerçekleşen etkinlikte balıkçılar, vatandaşları selamladı, meşale yaktı ve İstiklal Marşı okudu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde amatör balıkçılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklarıyla donattıkları teknelerle denizde zafer turu düzenledi.

Bozyazı'nın Tekmen Mahallesi Sarıgöl mevkiinde bir araya gelen yaklaşık 100 amatör balıkçı, 30 tekneyle denize açıldı. Türk bayraklarıyla donatılan tekneler, Tekmen, Tekeli ve Gözce sahilleri boyunca ilerleyerek 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu denize taşıdı. Tekeli Çamlık mevkiinde kıyıya yanaşan teknelerdeki balıkçılar, sahilde bulunan vatandaşları selamladı. Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla teknelerdeki balıkçıların kutlamasına karşılık verdi. Teknelerin denizde yeniden bir araya gelmesinin ardından bazı teknelerde meşaleler yakıldı.

Olumsuz hava şartlarına rağmen gerçekleştirilen etkinlikte amatör balıkçılar, 30 Ağustos Zafer Bayramını hep birlikte kutladı. Hava koşulları nedeniyle çok sayıda küçük teknenin ise etkinliğe katılamadığı belirtildi.

Etkinliğe katılan amatör balıkçılardan Ergün Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramının önemine vurgu yaparak, "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Tekmen-Tekeli bölgesi amatör balıkçıları olarak öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bize kazandırdığı bu vatan için sonsuz minnettarız. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Deniz turunun ardından katılımcılar tarafından İstiklal Marşı okunarak hatıra fotoğrafı çekildi. Türk bayraklarıyla donatılan teknelerin sahili selamlaması ve denizde yakılan meşaleler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna renk kattı.

Kaynak: İHA

Bozyazı, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozyazı'da bayram coşkusu denize taşındı - Son Dakika

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