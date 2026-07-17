Bozyazı\'da Boğulma Olaylarına Önlem Toplantısı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaz aylarında yaşanabilecek suda boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen suda boğulma olaylarını önleme toplantısına ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda, özellikle yaz döneminde artış gösterebilecek boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla alınacak önlemler ele alındı. Gölet, nehir ve baraj gibi yüzmeye uygun olmayan alanlarda vatandaşların bilinçlendirilmesi, uyarı levhalarının etkin şekilde kullanılması ve denetimlerin artırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, boğulma vakalarının önemli bir bölümünün alınacak tedbirler ve yürütülecek bilinçlendirme çalışmalarıyla önlenebileceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelir. Bu konuda tüm kurumlarımız üzerine düşeni yapacak" ifadelerini kullandı.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınan kararların uygulamaya geçirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. - MERSİN