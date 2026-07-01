BŞEÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Üniversite Stadyumunda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Törende binlerce öğrenci mezuniyet sevinci yaşarken, aileleri de bu anlamlı günde sevinçlerine ortak oldu.

Törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Protokolü, Rektör Yardımcılarımız ve senato üyelerimiz, akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimiz ve aileleri katıldı. Tören, Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, senato üyeleri ve akademisyenlerin kortej yürüyüşü ile başladı. Ardından öğrencilerin kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Üniversitenin tanıtım filminin izlenmesinin ardından, 2025-2026 akademik yılı üniversite birincisi Mukaddes Erdoğan, mezunlar adına duygu dolu konuşma gerçekleştirdi.

"Bilimsel üretkenliği ve nitelikli eğitim anlayışıyla öne çıkan bir üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerlemekteyiz"

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin nitelikli eğitimi ve bilimsel üretkenliğiyle öne çıkan bir kurum olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Şeyh Edebali'nin bizlere miras bıraktığı bu değerler ışığında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak, kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin yükseköğretim vizyonuna katkı sunan; bilimsel üretkenliği ve nitelikli eğitim anlayışıyla öne çıkan bir üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerlemekteyiz. Üniversitemiz, öğrencilerini yalnızca akademik ve mesleki bilgiyle donatmayı değil; aynı zamanda etik değerlere bağlı, sorgulayan, üreten, sosyal sorumluluk sahibi ve kültürel birikimi güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Şeyh Edebali'nin adını taşıyan bir üniversitenin mezunları olarak sizler, yalnızca bir diploma değil; aynı zamanda köklü bir medeniyet birikiminin temsilcisi olma sorumluluğunu da üstleniyorsunuz. Adaleti, iyiliği ve topluma hizmeti kendisine ilke edinmiş; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedef edinen değerli mezunlarımız, çıktığınız bu kutlu yolda hepinize sonsuz mutluluk ve başarı diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

"Hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı günde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer gerçekleştirdiği konuşmada, "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemizin mezuniyet töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olan bu anlamlı günde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bu yıl bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü 2026 yılı, üniversitemizin adını gururla taşıdığı, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali Hazretleri'nin vefatının 700. yıl dönümüdür. Şeyh Edebali Hazretleri'nin; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışı, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Bugün yaşanan bu gururda en büyük pay sahiplerinden olan kıymetli ailelerimizi ve büyük bir özveriyle öğrencilerimizi yetiştiren akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyor, mezunlarımıza yollarının açık olmasını diliyorum" dedi.

Tören; birbirinden renkli ve kültürel zenginliğimizi yansıtan gösterileriyle sahne alan Bilecik Yöresi Halk Oyunları Topluluğu ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Halk Oyunları Ekibi'nin performanslarıyla renklendi.

Program kapsamında lisans ve ön lisans programlarında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Öğrencilere belgeleri, başta Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Rektörümüz Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı olmak üzere Rektör Yardımcılarımız ve Senato Üyelerimiz tarafından verildi.

Büyük coşkuyla gerçekleşen tören, mezuniyet konseri ile sona erdi. - BİLECİK