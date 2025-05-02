BŞEÜ, Işık Seramik Yarışması'nda İki Ödül Kazandı - Son Dakika
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BŞEÜ, Işık Seramik Yarışması'nda İki Ödül Kazandı

BŞEÜ, Işık Seramik Yarışması\'nda İki Ödül Kazandı

BŞEÜ, uluslararası Işık Seramik Yarışması'ndan iki ödülle döndü, seramik eserler sergilendi.

02.05.2025 11:00
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Bilecik'te bir seramik fabrikası tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen uluslararası katılımlı Işık Seramik Yarışmasından Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) iki ödülle döndü.

İzmir'de geçtiğimiz gün 87 katılımcı arasından 45 eserin sergilendiği ve 7 eserin ödül aldığı yarışmada, BŞEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencileri önemli başarılar elde etti. Mezun öğrencilerden Nurgin Çetin Almalı, 'Birlikte Sarılarak Uyuyalım' adlı eseriyle Ateş Arcasoy Özel Ödülüne layık görüldü. Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Üstübi, 'İçimdeki Yuva' adlı eseriyle 'Aysel Abdullah Duran Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ayrıca, BŞEÜ Yüksek Lisans öğrencilerinden Deniz Tutgun 'İçten Dışa Kırılma: Yaşam', Esra Yıldırım, 'Ailede Her Şey Vardır', Muhammet Fatih Çoban, 'İyi Bayramlar' ve lisans mezunu Büşra Anzerli, 'Knot' adlı eserleriyle sergilenmeye hak kazandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BŞEÜ, Işık Seramik Yarışması'nda İki Ödül Kazandı - Son Dakika

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