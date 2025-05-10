BŞEÜ Öğrencileri Altın Flama 2025\'te Başarı Kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü tarafından düzenlenen "Altın Flama 2025: Ulusal Turizm Rehberliği Lisans Öğrencileri Yarışması'nda" Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileri, önemli bir başarıya imza attı.

Altın Flama 2025'te Üniversitemize derece kazandıran öğrencilerimiz, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı tarafından makamında kabul edildi.

Ulusal düzeyde ilk kez gerçekleştirilen ve 100'ün üzerinde başvurunun yapıldığı yarışmada, Furkan Timur birincilik ödülünü, İdilsu Dağdelen üçüncülük ödülünü kazandı. BŞEÜ, Öğrencileri, Üniversiteyi en iyi şekilde temsil ederek, akademik birikimlerini ve alan bilgilerini ulusal platformda başarıyla ortaya koydu.

Öğrencilerin elde ettiği bu gurur verici başarıdan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Rektör, tüm öğrencilere tebriklerini iletti ve başarılarının devamını diledi. Ziyaret sonunda Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, BŞEÜ öğrencilerine hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK