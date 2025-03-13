BŞEÜ\'ye Yeni Enstitü Müdürü Atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne Prof. Dr. Cenk Karakurt atandı.

gerçekleşen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban ve Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürüttüğü çalışmalar için Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu'ya teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Enstitü Müdürlük görevini üstlenen Prof. Dr. Karakurt'a çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK