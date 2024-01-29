Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nden 250 çifte toplu nikah töreni

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği toplu nikah töreninde 250 çift dünya evine girdi.

Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği nikah şöleninde yuva kurmak isteyen çiftlerin gelinlik, damatlık, ayakkabı ve beyaz eşya masraflarını üstlenerek altın hediye etti.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 250 çiftin nikahını kıydı. Çiftlerin şahitliğini, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti milletvekilleri Abdulhamit Gül, İrfan Çelikaraslan, Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik, Ziya Altunyaldız, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu üstlendi.

8 bin çiftin ev ihtiyaçları karşılandı

"Yuva Kurmak Sizden Destek Büyükşehir Belediyesi'nden" adlı proje kapsamında geçtiğimiz yıl, evlenen genç çiftlere destek olan büyükşehir belediyesi, bugüne kadar 8 bin çiftin beyaz eşya, oturma odası ve mutfak malzemesi ihtiyacını karşıladı.

Başkan Fatma Şahin törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden çıkarak büyük millet olmanın temelini oluşturan güçlü aile yapısını koruyup artırarak yola devam ettiklerini söyledi. Şahin, 250 çiftin dünya evine girmesine vesile olduklarını kaydederek, "Ailelerimize huzur mutluluk diliyorum. Aile kurumu Peygamber efendimizin en büyük sünnetlerinden biridir. Gaziantep Büyükşehir olarak da her yıl böyle bir toplu nikah töreninde çiftlerimizi evlendiriyoruz. Toplu nikah için talep topluyoruz. Toplu nikahla evlenmek istediklerini belirten çiftlerin talebini alıp bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Allah mübarek etsin" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise Gaziantep'te güzel bir nikah törenine şahitlik ettiklerini ifade ederek, "Seneler önce yine bir nikah törenine katılmıştım. O da Gaziantep'teydi. Bu da güzel bir tesadüf. Tebrik ediyorum emeği geçenleri. Bu salonda bulunan bütün çiftlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin, ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP