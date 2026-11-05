BTO Başkanı Firdin, FTR hastanesinin kapatılıp 102 yatağa inmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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BTO Başkanı Firdin, FTR hastanesinin kapatılıp 102 yatağa inmesine tepki gösterdi

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BTO Başkanı Firdin, FTR hastanesinin kapatılıp 102 yatağa inmesine tepki gösterdi
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BTO Başkanı Firdin, FTR hastanesinin kapatılıp 102 yatağa inmesine tepki gösterdi
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Bursa Tabip Odası Başkanı Ferda Firdin, İlker Çelikcan FTR Hastanesi'nin kapatılıp Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınmasına ve yatak kapasitesinin 150'den 102'ye düşürülmesine tepki gösterdi. Firdin, daralmanın ekonomik gücü olmayan vatandaşları etkileyeceğini söyledi.

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa Tabip Odası (BTO) Başkanı Ferda Firdin, 104 yıldır hizmet veren İlker Çelikcan FTR Hastanesi'nin kapatılarak Ali Osman Sönmez Hastanesi'ne taşınmasına ilişkin, "Artan gereksinime karşılık kapasiteyi küçültmek, yalnızca bugünün hastalarını değil, gelecekte bu hizmete ihtiyaç duyacak insanları da göz ardı etmektir" dedi.

Temeli 2016 yılında atılan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi geçen günlerde hizmete açıldı. 1315 kapasiteli hastanenin açılmasıyla Çekirge Devlet Hastanesi, Dörtçelik Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve İlker Çelikcan FTR Hastanesi kapatıldı. Yıllardır beklenen hastanenin açılması sevinçle karşılanırken, hastane kapasitesinin nüfusa oranla yetersiz kaldığı iddia edildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İlker Çelikcan FTR Hastanesi'nin "Esenlik Merkezi" olarak hizmet vereceği açıklandı. Bursa Tabip Odası (BTO) üyeleri, hastanenin kapatılma kararını Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde protesto etti.

BTO Başkanı Ferda Firdin, burada yaptığı açıklamada, hastanenin 104 yıldır hizmet verdiğini belirterek, "Bir hastanenin değeri yalnızca binalarında değil; uzmanlaşmış hekimlerinde, deneyimli sağlık çalışanlarında, bilimsel birikiminde ve kurumsal kültüründedir. Bu birikim, bir başka binaya taşınmakla kendiliğinden korunamaz" dedi.

"İHTİYAÇ ARTARKEN KAPASİTENİN KÜÇÜLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Bursa'nın kamuya ait, ikinci basamakta hizmet veren tek müstakil fizik tedavi ve rehabilitasyon dal hastanesinin kapatılarak hizmetlerinin Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne taşınmasının planlandığını anlatan Firdin, şöyle konuştu:

"Bursa ve Güney Marmara'ya hizmet veren bu hastanenin 150 olan yatak kapasitesi, planlanan taşınmayla 102'ye düşürülmektedir. Bu, mevcut yatakların yaklaşık üçte birinin kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Üstelik benzer bir kapasite kaybı, yine Güney Marmara'ya hizmet sunan Bursa Şehir Hastanesinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümünde de yaşanmıştır. Burada başlangıçta 150 olan yatak sayısı 100'e düşürülmüş, rehabilitasyon gereksinimlerine uygun tasarlanan tek kişilik odalar başka bölümlere alan açmak amacıyla iki kişilik hale getirilmiştir. Bu düzenleme, özellikle ağır nörolojik hastaların tedavi ve transferlerini güçleştirirken, enfeksiyon nedeniyle izolasyon gerektiren hastalar için uygun yatak kullanımını da sınırlamıştır.

Bursa gibi büyük bir sanayi kentinde iş kazaları, travmatik yaralanmalar ve bunlara bağlı kalıcı işlev kayıpları rehabilitasyon gereksinimini daha da artırmaktadır. Dünyada rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması, erişilebilirliğinin ve niteliğinin geliştirilmesi hedeflenirken, Bursa'da mevcut yatak kapasitesinin ve tedavi alanlarının azaltılması kabul edilemez. Artan gereksinime karşılık kapasiteyi küçültmek, yalnızca bugünün hastalarını değil, gelecekte bu hizmete ihtiyaç duyacak insanları da göz ardı etmektir."

"SAĞLIK HAKKI LÜTUF DEĞİL HAKTIR"

Bu hizmetlerdeki daralmanın özel sağlık hizmetlerine erişme konusunda ekonomik gücü olmayan vatandaşları daha fazla etkileyeceğini söyleyen Firdin, "Sağlık hakkı, devletin yurttaşlarına sunduğu bir lütuf değil, anayasal güvence altına alınmış temel bir insan hakkıdır. Devletin görevi bu hakkı korumak ve geliştirmektir, kendi eliyle daraltmak değil. İl Sağlık Müdürlüğü, İlker Çelikcan Hastanesi'nin fiziki ömrünü tamamladığını belirtmektedir. Elbette hastaların, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenliği tartışılamaz. Ancak bir binanın güvenliğine ilişkin sorunlar, burada sunulan sağlık hizmetinin azaltılmasını veya hastanenin kalıcı olarak kapatılmasını haklı çıkarmaz" dedi.

Kaynak: ANKA
Ali Osman SönmezDevlet HastanesiGüncelSağlıkYerelSon Dakika

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