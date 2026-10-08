BTSO'da Burkay ve Matlı'nın yarıştığı seçimde 159 meclis üyesi oy kullanıyor - Son Dakika
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BTSO'da Burkay ve Matlı'nın yarıştığı seçimde 159 meclis üyesi oy kullanıyor

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BTSO\'da Burkay ve Matlı\'nın yarıştığı seçimde 159 meclis üyesi oy kullanıyor
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BTSO'da yeni dönem yönetimini belirlemek üzere oy verme işlemi sürüyor. Başkan İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'nın yarıştığı seçimde 159 meclis üyesi oy kullanıyor; sonuç saat 17.00'de netleşecek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) yeni dönemin yönetimini belirlemek üzere gerçekleştirilen seçimde oy verme işlemi sürüyor. Mevcut Başkan İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'nın yarıştığı seçimde 159 meclis üyesi sandık başına gidiyor. Burkay, seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, BTSO'nun 137 yıllık köklü geçmişine dikkat çekerek, "Bugün tarihi bir günü yaşıyoruz" dedi.

BTSO Ana Hizmet Binası'ndaki seçimlerde 159 meclis üyesi, yeni dönemde görev yapacak yönetim ve meclis divanını belirlemek üzere oy kullanıyor. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda tarihinin en yoğun katılımlı seçimlerinden birinin gerçekleştirildiğini söyledi.

BTSO'nun 137 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Burkay, "Bugün, aslında 137 yıldır köklü tarihe sahip olan Bursa Ticaret Sanayi Odamızda tarihi bir günü yaşıyoruz. Belki de oda tarihindeki en yoğun katılımını seçimlerimizden birini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Geçen hafta gerçekleştirilen komite ve meclis seçimlerinin ardından 159 meclis üyesinin belirlendiğini ifade eden Burkay, yeni dönemde Bursa ve Türkiye ekonomisi için çalışacaklarını söyledi. Burkay, "159 meclis üyemiz de Bursa ve Türkiye ekonomisi için canla başla çalışacaklar" diye konuştu.

Seçim sürecinde artık renk ayrımının olmadığını vurgulayan Burkay, "Komite seçimlerimizde renkler vardı, beyazdı, maviydi, yeşildi ama bugün biz beyaz renkli çıktık çünkü artık merkezimizde Bursa var ve Türkiye var, ülkemiz var" ifadelerini kullandı.

Bursa'nın sanayi, ticaret, tarım ve turizm alanlarında Türkiye'nin merkezi olduğunu dile getiren Burkay, BTSO'nun geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de Bursa ve Türkiye ekonomisine yönelik projelerini sürdüreceğini belirtti. Burkay, "Biz Bursa'ya ve Türkiye ekonomisine çok büyük projeler yaptık bugüne kadar ve bundan sonra da inşallah bu projeleri devam ettireceğiz" dedi.

Burkay ayrıca BTSO'nun yeni dönemde oluşturulacak kurullarıyla hizmetlerine devam edeceğini ifade ederek, meclis başkanlık divanının da seçimlerin ardından şekilleneceğini söyledi.

Matlı'nın Meclis yönetimi adayları belli oldu

Öte yandan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'nın Meclis yönetiminde görev alacak isimler de belli oldu. Matlı, Meclis Başkanlığı için Cem Ünal'ı aday gösterirken, Meclis Başkan Yardımcılığı görevleri için Gülçin Güleç ve Vedat Bülbül'ü, divan katipliği için ise Lamia Eren Olduk ve Atilla Kaan Aslanoba'yı aday gösterdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminin sonucu, saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılması ve oyların sayılmasıyla netleşecek.

Kaynak: İHA
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