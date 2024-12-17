BTÜ'de Girişimcilik ve Dronlar Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BTÜ'de Girişimcilik ve Dronlar Konuşuldu

BTÜ\'de Girişimcilik ve Dronlar Konuşuldu

Yasin Çelik, girişimciliğin 3 anahtarını anlatarak BTÜ'de kariyer hikayesini paylaştı.

17.12.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTÜ konuşmalarının 3'ncü sezon 28'nci bölüm konuğu Bursa Teknik Üniversitesi mezunu ve Mayfly Havacılık Kurucu Ortağı Yasin Çelik oldu. Kendi kariyer hikayesini öğrencilerle paylaşan Çelik, girişimci olmanın 3 altın anahtarının "sabır, çok çalışmak ve iyi takım arkadaşları" olduğunu söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri her çarşamba günü düzenlenen BTÜ konuşmaları programı ile ilham verici konuklarla buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevesinde BTÜ Konuşmaları 28'nci bölümünde, BTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu ve Mayfly Havacılık kurucu ortağı Yasin Çelik'i ağırladı. Programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve öğrenciler katıldı. "Yeni Nesil Havacılıkta Türkiye'nin Konumu" başlıklı konuşmasını yapan Yasin Çelik, kendi kariyer öyküsünden bahsetti. 2018 yılında dron teknolojisi üzerine çalışmalara başladıklarını ifade eden Çelik, 2019-2022 yılları arasındaki tüm TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na katıldıklarını söyledi. Bu yarışmalarda, Savaşan İHA Kategorisinde birincilik ve En Özgün Yazılım ödüllerini aldıklarını ifade eden Çelik, BTÜ'de aldığı girişimcilik eğitiminin ve yarışma sürecinin kariyerine büyük bir katkısı olduğunu dile getirdi.

Öztürk takımından Mayfly firmasına

Btü Öztürk Takımı ile başladıkları yolculuğun 2019 yılında Mayfly firması ile devam ettiğini aktaran Yasin Çelik, burada da yeni nesil dron teknolojileri üzerine çalıştıklarını, hedeflerinin katma değer üretmek odluğunu söyledi. Firmalarında geliştirdikleri droneların tanıtımlarını yapan Çelik, Türkiye'de drone sistemlerinin kullanım alanlarından bahsederek, "Ülkemizde droneler; tarımsal ve zirai uygulamalar, teslimat ve lojistik, haritalama, trafik ve güvenlik, sağlık sektörü, yangın izleme ve önleme, drone sporları ve yarışmaları, sınır güvenliği, hobi ve çekim amaçlı kullanılıyor" dedi.

Sivil havacılığa yönelik ciddi talep söz konusu

Yeni nesil havacılıkta Türkiye'nin durumu hakkında bilgi veren Yasin Çelik, "Ülkemizde drone talebi ve pilot sayısında ciddi bir yükselen talep söz konusu. 2023 yılı verilerine göre kayıtlı drone sayısı 68 bin 646 iken kayıtlı drone pilotu sayısı ise 1,5 milyona yaklaşmış durumda. Verilere bakıldığında drone için ciddi bir talep söz konusu ancak bu arzın kim tarafından oluşturulacağı çok önemli. Burada biz gençlere görev düşüyor çünkü drone sistemlerini yerli firmalarla üretmek büyük önem taşıyor" dedi.

Askeri havacılıkta Türkiye ilk 3'te

Türkiye'nin sivil havacılıkta henüz istenilen seviyede olmadığını buna karşı askeri havacılıkta çok iyi durumda bulunduğunu anlatan Çelik, " Şu anda savunma sanayiinde dünyada en çok İHA sistemleri ihraç eden 3'ncü ülkeyiz. ve bizim sistemlerimiz savaş tecrübesi bulunan, büyük başarılar elde etmiş sistemler" şeklinde konuştu.

Teknoloji yarışmaları kılavuz niteliğinde

BTÜ'nün TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına çok önem veren bir üniversite olduğunun ve bunun öğrenciler için şans anlamına geldiğinin altını çizen Çelik, "TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları sadece bir drone yarışmasından ibaret değil bu aynı zamanda bir girişim ekosistemi. Bu yarışmalar, biz gençlerin hayatına kılavuz oluyor, bize iş fikri edinmemizi ardından ise girişimci olmamızın yolunu açıyor. Bu nedenle üniversitenin sizlere tanıdığı seçeneklerle, bu yarışmalarda özgün fikirlerinizi sunun ve iş hayatına bir adım önde başlayın" dedi.

Girişimi şirketleşen öğrenciler Btü'den mezun

Her bir öğrencinin, mezun olan binlercesiyle yarıştığını kaydeden Çelik, "İstihdam edilmeniz dışında bir yol daha var, o da girişimci olarak sizin onlarcasını istihdam etmeniz Bu nedenle henüz öğrenciyken ne gibi sorunlara çözüm getirebileceğiniz üzerinde düşünün ve yarışlara katılın. BTÜ bu konuda en başarılı üniversitelerden biri çünkü girişimi şirketleşmiş pek çok mezunu bulunuyor. Girişim yaparken vazgeçmek isteyebilirsiniz burada da tek motivasyonunuz 'yapacağım' kelimesi olsun ve girişimciliğin 3 altın anahtarı hep aklınızda bulunsun: sabır, çok çalışmak ve iyi takım arkadaşları"

Rektör Çağlar'dan mezun girişimciye tebrik

Çalışmalarından dolayı Çelik'i tebrik eden Rektör Çağlar, "Üniversitemiz mezunu girişimci Yasin Çelik'in çalışmaları bizleri onurlandırıyor. Üniversitemizin tüm öğrencilerimize sağladığı seçenekleri en doğru şekilde kullanarak kendi girişimini şirketleştirmiş ve pek çok önemli markayla çalışmalara imza atmış durumda. Yasin Çelik'in bu özverisinin tüm öğrencilerimize ilham olacağını düşünüyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. Program, Rektör Çağlar'ın, Yasin Çelik'e teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Havacılık, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel BTÜ'de Girişimcilik ve Dronlar Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları oyları eritti İşte son anketten çıkan sonuç Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:41 ’’Bu gol şampiyonluğun habercisi mi’’ sorusuna Erden Timur’dan tek kelimelik yanıt ''Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?'' sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt
09:38 AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışması başlattı AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
09:38 Moskova’daki patlamada Putin’in üst düzey komutanı hayatını kaybetti Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 22:06:37. #1.11#
SON DAKİKA: BTÜ'de Girişimcilik ve Dronlar Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.