BTÜ\'de şiirler Filistin için okundu

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İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı katliamlara ilk günden beri sessiz kalmayan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri bu kez tepkilerini şiirlerle dile getirdi. Üniversite öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen 'Gazze'ye Adanmış Mısralar Şiir Gecesi'nde, Gazze için şiirler okunarak, şehitler anıldı.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da düzenlenen etkinliğe BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Naci Çağlar, 7 Ekim 2023'den bugüne kadar İsrail tarafından 44 bin Filistinlinin şehit edildiğini vurgulayarak, "401 gündür İsrail'in gaddarlığı, vahşeti sınır tanımaksızın devam ediyor. Bu katliam karşısında bizlerin de hayatının normal olmaması gerekiyor. Bugün öğrenci topluluklarımız tarafından gerçekleştirilen program, bu konuda farkındalığı artırmak açısından çok önemli. Çünkü kültür ve sanat, toplumu bir arada tutan bir argüman olurken, şiir de en güçlü silahlarımızdan bir tanesi. Bugün,şairlerimizin Gazze için kaleme aldığı şiirlerden seçkileri dinleyeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyor, bu vahşetin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Rektör Çağlar'ın konuşmalarının ardından Bursa Teknik Üniversitesi ve Gülçiçek Hatun İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze için şiirlerini okudu. Mehmet Akif İnan'dan Mescid-i Aksa, Nuri Pakdil'den Anneler ve Kudüsler, Arif Ay'dan Kudüs Konuşuyor, Dursun Ali Erzincanlı'dan Ben Kudüs'üm gibi şiirler, öğrenciler tarafından Filistin direnişçilerine armağan edildi. - BURSA