BTÜ'de şiirler Filistin için okundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BTÜ'de şiirler Filistin için okundu

BTÜ\'de şiirler Filistin için okundu

İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı katliamlara ilk günden beri sessiz kalmayan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri bu kez tepkilerini şiirlerle dile getirdi.

13.11.2024 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı katliamlara ilk günden beri sessiz kalmayan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri bu kez tepkilerini şiirlerle dile getirdi. Üniversite öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen 'Gazze'ye Adanmış Mısralar Şiir Gecesi'nde, Gazze için şiirler okunarak, şehitler anıldı.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da düzenlenen etkinliğe BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Naci Çağlar, 7 Ekim 2023'den bugüne kadar İsrail tarafından 44 bin Filistinlinin şehit edildiğini vurgulayarak, "401 gündür İsrail'in gaddarlığı, vahşeti sınır tanımaksızın devam ediyor. Bu katliam karşısında bizlerin de hayatının normal olmaması gerekiyor. Bugün öğrenci topluluklarımız tarafından gerçekleştirilen program, bu konuda farkındalığı artırmak açısından çok önemli. Çünkü kültür ve sanat, toplumu bir arada tutan bir argüman olurken, şiir de en güçlü silahlarımızdan bir tanesi. Bugün,şairlerimizin Gazze için kaleme aldığı şiirlerden seçkileri dinleyeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyor, bu vahşetin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

Rektör Çağlar'ın konuşmalarının ardından Bursa Teknik Üniversitesi ve Gülçiçek Hatun İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Gazze için şiirlerini okudu. Mehmet Akif İnan'dan Mescid-i Aksa, Nuri Pakdil'den Anneler ve Kudüsler, Arif Ay'dan Kudüs Konuşuyor, Dursun Ali Erzincanlı'dan Ben Kudüs'üm gibi şiirler, öğrenciler tarafından Filistin direnişçilerine armağan edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Politika, İsrail, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel BTÜ'de şiirler Filistin için okundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:45:06. #1.12#
SON DAKİKA: BTÜ'de şiirler Filistin için okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.