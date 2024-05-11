BTÜ mezunları işsiz kalmıyor - Son Dakika
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Yerel

BTÜ mezunları işsiz kalmıyor

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin yenilik ve hedeflerini paylaşarak, işverenlerin BTÜ mezunlarından memnuniyetini ve işsizlik oranının düşüklüğünü vurguladı. Rektör Çağlar ayrıca, BTÜ'nün yenilikçi yaklaşımını ve gelecek planlarını da açıkladı. BTÜ'nün Sorun Çözme Pazarı, dijital üniversite sistemi, yapay zeka bölümleri ve Teknik Üniversiteler Birliği gibi projeleriyle öne çıktığı belirtildi.

11.05.2024 03:30
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BTÜ mezunları işsiz kalmıyor

BTÜ Rektörü Naci Çağlar, üniversitenin yenilik ve hedeflerini paylaştı

BURSA - Üniversitenin yenilikleri, başarıları ve hedeflerini paylaşan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "İşverenlerin yüzde 92.5'i BTÜ'den mezun olan öğrencilerden çok memnun. YÖK'ün açıkladığı 'işveren memnuniyet oranında' ise BTÜ ilk 3 üniversite arasında yer alıyor" dedi.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilen basın toplantısına, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Genel Sekreter Selim Uzun da katıldı. Üniversitenin sayısal verilerini paylaşan Rektör Çağlar, BTÜ'nün, 11 bin 254 öğrencisi ve 916 personeli ile genç dinamik ve güçlü bir üniversite olduğunu söyledi. Yeniliğe odaklanan BTÜ'nün yol haritasından bahseden Çağlar, "2023-2024'ü 'iyileştirme', 2024-2025'i 'geliştirme' ve 2025-2026'yı ise 'markalaşma' yılı ilan ettik. Bu temalar doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yine bu kapsamda BTÜ'nün 2030 yılı ve sonrasının yol haritasının belirlediğimiz Arama Konferansı'nı gerçekleştirdik. Arama Konferansı'nda; akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasından isimler ve STK'lar yer aldı. Açılışını YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın yaptığı Konferans kapsamındaki çalıştaylarda, BTÜ'nün geleceğine yönelik bine yakın fikir ortaya çıktı" dedi.

"Otomotiv sektörüne yönelik sorun çözme pazarı"

BTÜ'nün kattığı yeniliklerden birinin Sorun Çözme Pazarı'nın olduğunu kaydeden Rektör Çağlar, "Sorun Çözme Pazarı'nın ilkini otomotiv sektörüne yönelik olarak yapacağız. Burada sektörün bizden beklentilerini masaya yatırarak hep beraber çözüm arayacağız" dedi. Dijital Üniversite başlığına da değinen Rektör Çağlar, "Verisine sahip çıkmayan, üniversitene sahip çıkamaz anlayışı ile veriye dayalı yönetim ilkesini önceliyoruz. Bu ilkeden hareketle kurumsal performansımızı anlık olarak takip edebileceğimi dijital üniversite sistemini geliştirdik" diye konuştu.

"BTÜ mezunları işsiz kalmıyor"

BTÜ Kariyer Modeli'nden bahseden Rektör Naci Çağlar, bu modelin çok başarılı olduğunun istatistiklerle kanıtlandığını söyledi. Çağlar, "BTÜ'nün uyguladığı eğitim sistemi, güçlü akademik kadro ve İşletmede Mesleki Eğitim Programı'nın meyveleri istatistiklerle toplanıyor. BTÜ'den mezun olan öğrencilerin yüzde 91'i bir yılın sonunda işe yerleşiyor. Öğrencilerin büyük bir kısmı kendi alanlarında istihdam ediliyor. İşverenlerin yüzde 92.5'i BTÜ'den mezun olan öğrencilerden çok memnun. YÖK'ün açıkladığı 'işveren memnuniyet oranında' ise BTÜ ilk 3 üniversite arasında yer alıyor. Birinci sınıf öğrencilerine zorunlu olarak verilen Kariyer Planlama dersi sayesinde öğrencilerin doğru adım atması sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka bölümleri açılıyor"

BTÜ'nün yapay zeka ile anılan bir üniversite olduğunu, bu tecrübesini ise yeni açılacak bölümlerle buluşturacağını dile getiren Rektör Çağlar, "Yeni eğitim öğretim döneminde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi ile Veri Bilimi ve Analitiği programlarını açıyoruz. Bu yıl ÖSYM kılavuzunda yer alacak bölümlerimiz öğrencilerimiz tarafından tercih edilebilecek" dedi. BTÜ'nün robotlar ve akıllı sistemler alanında uzmanlaştığını da dile getiren Çağlar, "Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezimizde; tamamı BTÜ tarafından geliştirilen Yapay Zeka Tabanlı Mobil İnsansı Robot ile birlikte 6 farklı robot bulunuyor. Robotların, yazılım geliştirme çalışmaları sürüyor" dedi.

"Teknik üniversiteler birliği kuruluyor"

BTÜ öncülüğünde Teknik Üniversiteler Birliğinin kurulacağını aktaran Rektör Çağlar, "Arama Konferansı ile yükseköğretim alanında büyük bir yeniliğe imza atan BTÜ, Teknik Üniversiteler Birliği'nin kurulmasında da öncü olacak. Tüm teknik üniversiteleri bir araya getirecek olan BTÜ, bu üniversiteler arasında güç birliğinin sağlamasının yolunu açacak. Teknik üniversiteler BTÜ öncülüğünde kurulacak birlik ile daha güçlü olacak. Bu kapsamdaki ilk toplantımızı BTÜ ev sahipliğinde 24-25 Mayıs tarihlerinde yaparak, yol haritamızı belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.

BTÜ'nün hedeflerinden de bahseden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "TÜRKAK Tarafından 2 yıl akreditasyon alan üniversitemizin hedefi tüm alanlarda kaliteyi önceleyerek, 5 yıllık tam akreditasyon almak. Hedeflerimizden biri de Avrupa Üniversiteler Birliği üyesi olarak uluslararası alandaki çalışmalarımızı daha da artırmak. Yine bir fakültemizi Balkan ülkelerinde açmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. 'Yaşayan Kampüs' hedefimiz doğrultusunda da çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda yeni faaliyete aldığımız BTÜ Kafe'nin yanında, 7 dönümlük açık hava spor kompleksi yapacağız. KYK yurtlarımızın da açılmasıyla kampüsümüz daha da canlanacak. BTÜ Vakfı kurmak ve inşa edilecek yeni Bursateknoparkımızı da güçlendirmek hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Çağlar Ay, Rektör, Bursa, Yerel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Yerel BTÜ mezunları işsiz kalmıyor - Son Dakika

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