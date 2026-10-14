BTÜ'nün 11 projesi, YÖK koordinasyonundaki COP31 çalışmalarında kabul edildi - Son Dakika
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BTÜ'nün 11 projesi, YÖK koordinasyonundaki COP31 çalışmalarında kabul edildi

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BTÜ\'nün 11 projesi, YÖK koordinasyonundaki COP31 çalışmalarında kabul edildi
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), YÖK koordinasyonundaki COP31 çalışmalarında 11 projesiyle yer almaya hak kazandı. Kabul edilen projeler, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kentleşme, enerji verimliliği ve iklim dirençli kentler gibi alanlarda çözüm önerileri sunuyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda COP31 kapsamında yürütülecek çalışmalarda 11 projeyle yer almaya hak kazandı. Projeler; iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve iklim dirençli kentler gibi önemli konuları içeriyor.

Bursa Teknik Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında YÖK koordinasyonunda gerçekleştirilecek çalışmalarda 11 projeyle yer alacak. Projeler; iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir kentleşme, doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliğine uyum gibi alanlarda çözüm önerileri sunuyor. Kabul edilen projeler arasında, COP31 Gençlik ve Eğitim Teması kapsamında sürdürülebilirlik odaklı İngilizce eğitimi ve uluslararası iş birliğini ele alan çalışmanın yanı sıra balkonlardan kent bostanlarına uzanan tarım ve biyoçeşitlilik modeli de bulunuyor. İklim eylemini destekleyen çok modlu yeniden tasarım yaklaşımları, iklim dayanıklı kontrollü ortam tarımı için yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri ve iklim dirençli mahalleler için geliştirilen modeller de projeler arasında yer alıyor.

Enerji, deniz, konut, verimlilik

BTÜ'nün kabul edilen diğer projeleri ise konut alanlarında iklim değişikliğine bağlı hava kirliliği zararlarının modellenmesi, küresel ısınma ve istilacı türlerin Akdeniz Havzası üzerindeki etkileri, üniversite binalarında enerji verimliliğinin artırılması ve iklim dirençli şehirler için iklim zekası çözümlerini içeriyor. Ayrıca sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planlarının kentsel alanlarda uygulanabilirliğinin artırılması ile Türkiye ve Akdeniz Bölgesi'nde hidrolojik veriler ve dijital ikiz teknolojileri aracılığıyla erken uyarı ve karar destek sistemlerinin geliştirilmesi de kabul edilen projeler arasında bulunuyor.

"Gelecek için somut çözümleri destekliyoruz"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkat çekerek, "İklim değişikliği, günümüzün en önemli küresel sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunla mücadele, bilimsel bilgi üretiminin yanı sıra disiplinler arası iş birliğini ve yenilikçi çözümleri de gerekli kılıyor. Üniversitemizin COP31 kapsamında 11 projesinin kabul edilmesi, akademisyenlerimizin bu alandaki bilgi birikimini ve çözüm üretme kapasitesini ortaya koyuyor. Bursa Teknik Üniversitesi olarak çevresel sürdürülebilirliği önceleyen, toplumsal fayda sağlayan ve geleceğe yönelik somut çözümler geliştiren araştırmaları desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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