Bu bayramda miniklerin şekerleri başkan amcalarından - Son Dakika
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Bu bayramda miniklerin şekerleri başkan amcalarından

02.05.2022 07:49
Bu bayramda miniklerin şekerleri başkan amcalarından

Çorum'un Sungurlu İlçesinde çocuklar bayram şekerlerini Sungurlu Belediyesi'nin üzeri şeker dolu bilboardlardan aldı.

Çorum'un Sungurlu İlçesinde çocuklar bayram şekerlerini Sungurlu Belediyesi'nin üzeri şeker dolu bilboardlardan aldı.

Çocuklara şeker ikram etmenin ilginç bir yolunu bularak hazırlanan üzeri şeker dolu reklam panolarından çocuklara şeker ikram eden Sungurlu Belediyesi çocukların çok sevdiği bu uygulama ile ramazan bayramı arifesinde yine çocukları çok sevindirdi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in talimatları ile arife günü akşamı hazırlanarak şekerleri yerleştirilen şekerli reklam panoları çocuklarla buluştu. Çocuklara bayram sürprizi olarak hazırlanan şekerler merkezi bölgelere yerleştirilirken eksilen şekerler de yenilendi.

Hazırlanan şeker panoları sadece çocukların değil her yaşta insanın ilgi odağı olurken şekerleri kimileri torunları için, kimileri çocukları için, kimileri de kardeşleri için aldı.

Bu güzel uygulama için Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkair Şahiner'e teşekkür eden vatandaşlar, "Çocuklarımız şekerli reklam panolarını çok sevdi. Onlar için güzel bir bayram sürprizi oldu" dediler.. - ÇORUM

Bu bayramda miniklerin şekerleri başkan amcalarından
Bu bayramda miniklerin şekerleri başkan amcalarından
Bu bayramda miniklerin şekerleri başkan amcalarından
Bu bayramda miniklerin şekerleri başkan amcalarından
Bu bayramda miniklerin şekerleri başkan amcalarından

YORUMLAR
500
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Sungurlu, Bayram, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu bayramda miniklerin şekerleri başkan amcalarından - Son Dakika


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