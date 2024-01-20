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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Dilek Yarımadası'nda Bitki Koruma Kontrolleri Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Dilek Yarımadası'nda Bitki Koruma Kontrolleri Gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Dilek Yarımadası Milli Parklar içerisinde koparılması ve zarar verilmesi durumunda 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı, Tüylü Çan Çiçeği ve Kum Zambağı bitkilerine yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Dilek Yarımadası\'nda Bitki Koruma Kontrolleri Gerçekleştirdi
20.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:37
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Dilek Yarımadası Milli Parklar içerisinde koparılması ve zarar verilmesi durumunda 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı, Tüylü Çan Çiçeği ve Kum Zambağı bitkilerine yönelik kontroller gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca tarafından Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parklar içerisinde denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler, Dilek Yarımadası Mili Parklar içerisinde yaşamını sürdüren ve koruma altında bulunan Yılkı Atları ile koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 Sayılı Çevre Kanunun 20. Madde gereğince 245 bin 315 lira idari para cezası olan Kıyı Sarımsağı, Tüylü Çan Çiçeği ve Kum Zambağı bitkilerine yönelik kontrol gerçekleştirdi. Kontroller sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ve ekiplerin yaban hayatı ve endemik bitki türlerine yönelik denetimlerini sürdüreceği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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