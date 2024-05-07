İlkadım Belediyesi, dar gelirli ailelerin düğünlerini karşılayacak

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Bu ilçede dar gelirli ailelerin düğünleri belediyeden

SAMSUN - Samsun'un İlkadım Belediyesi, en düşük emekli maaşı alan aileler ile evine tek maaş giren ailelerin çocuklarının düğün salonu, pasta, gelinlik, damatlık ve ikram masraflarını karşılama kararı aldı.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, göreve başladıktan sonraki ilk projesini hayata geçirdi. Başkan Kurnaz'ın seçim vaadi olarak söz verdiği proje çerçevesinde dar gelirli ailelerin çocuklarının düğün salonu ve düğün masrafları belediye tarafından karşılanacak. Bu kapsamda meclise getirilen madde, tüm meclis üyelerinin oy birliği kararı ile hayata geçirildi.

Alınan karar neticesinde en düşük emekli maaşı alan aileler ile evlerine tek maaş giren aileler ve belediye ile kaymakamlıktan sosyal yardım alan ailelerin evlatları müracaat etmeleri halinde imkanlardan yararlanacak. Dar gelirli aileler için İlkadım Belediyesine ait Yeşilkent Düğün Salonu ve Gazi Sosyal Tesisleri'ndeki bir düğün salonu tahsis edilirken, evlenen çiftler için gerekli olan gelinlik, damatlık, pasta ve ikram gibi gider masrafları da belediye tarafından karşılanacak.

"İlk projemiz, dar gelirli ailelerin düğünlerini karşılamak"

Göreve başladıktan sonra ilk iş olarak söz verdikleri projeleri hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Zaman hızlı geçiyor. Seçimden bu yana 1 ayı aşkın süre oldu. Biz de bu süreçte çalışıyoruz. Kampanya döneminde vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz projelerle ilgili çalışmaya başladık. İlk projemizi de meclisimizden geçirdik. Nedir bu projemiz? Dar gelirli ailelerimizin çocuklarına ve en alt seviyede maaş alan emeklilerimizin çocuklarına ücretsiz düğün salonu. 'Çocuklarınızı evlendireceğiz, hiçbir masrafınız olmayacak' demiştik. Bahsettiğimiz gelir düzeyinde olan hemşehrilerimizin çocuklarına 2 düğün salonumuzu tahsis ettik. Meclisten de kararını geçirdik. Bundan sonra bize müracaat eden ve bu gerekli şartlara uyan vatandaşlarımıza gelinliğiyle, damatlığıyla, salonuyla, içindeki ikramıyla bir paket halinde ihtiyaçlarını karşılayarak düğünlerini yapacağız" dedi.

"2 düğün salonunu dar gelirli ailelere tahsis ettik"

Dar gelirli ailelerin düğün salonu ve diğer masraflarını karşılayacaklarını dile getiren Başkan İhsan Kurnaz, "Bu bizim ilk projemizdi, bunu hayata geçiriyoruz. En düşük, en düşük emekli maaşı alan yani 10 bin TL civarında emekli maaşı alan ve evinde tek maaşı olan ailelerin çocukları bu projemizden yararlanabilecek. Yine bizim sosyal yardımlardan istifade eden dar gelirli aile dediğimiz bunların kriterleri belli hem bizde hem kaymakamlıklarda bu ailelerimizin çocuklarıdır, bundan istifade edecekler. Bize müracaat etmeleri halinde biz onların hızlı bir şekilde araştırmalarını yaparak bu çocuklarımızın düğün salon rezervasyonlarını vereceğiz. Yeşilkent Düğün Salonumuzu ve Gazi Sosyal Tesislerimizdeki üst salonu bu projemiz için yeni evlenecek çiftlere tahsis ettik. Mecliste de bunların kararını aldık. Bunları başvuran dar gelirli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız bize özel kalemimize müracaat edecekler. Özel kalemimiz ilgili birimlere yönlendirerek çok hızlı bir şekilde bunların araştırmalarını yapacaklar. Sonuçlandırdıktan sonra da hemşerilerimize randevularını vereceğiz. Kendi isteklerine göre düğün tarihlerine göre bu düğünlerimizi yapacağız" diye konuştu.

"Tüm kararları oy birliği almayı temenni ediyorum"

Mecliste çoğunluklarının olmasına rağmen kararları tüm meclis üyelerinin oy birliği kararı ile almayı temenni ettiğini vurgulayan Başkan Kurnaz, "Biz yaklaşık 35 proje açıkladık. Bunları hızlı bir şekilde yapacağız ama önce bütçemizi, ilçemizin, belediyemizin yapısını bir gözden geçiriyoruz, yeniden planlıyoruz. İnşallah bu planlamalar bittikten sonra diğer projelerimizi de art arda inşallah vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Biz Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluktayız. Ama ben sadece Cumhur İttifakı olarak bakmıyorum. Meclisimizi oluşturan hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin grubundaki meclis üyelerimizin hem İYİ Parti grubundaki meclis üyelerimizin bize katkı vereceklerini biliyorum. Zaten geçen hafta yaptığımız mecliste aldığımız kararları oy birliğiyle aldık. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İYİ Parti gruplarının desteğiyle aldık. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de halkımızın yararına olacak zaten projelerimiz ağırlıklı olarak sosyal projeler, inşallah muhalefette bulunan arkadaşlarımızın, meclisimizde bulunan bütün grupların desteğiyle geçen hafta olduğu gibi oy birliğiyle kararlar alırız diye temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmayacağız"

Kurnaz ayrıca İlkadımlıların güvenini boşa çıkartmamak için gece geç saatlere kadar mesai yaptıklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"İlkadımlı hemşehrilerim bize güvendiler. Biz onların güvenini boşa çıkarmayacağız. Çok çalışacağız. Temiz bir İlkadım, bugüne kadar aksayan hizmetleri tamamlayan bir İlkadım olarak yanlarında olacağız diyorum."