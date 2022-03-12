Bu kadarı pes dedirtti - Son Dakika
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Bu kadarı pes dedirtti

12.03.2022 13:34
Bu kadarı pes dedirtti

Bilecik'te duyarsız sürücülerin görme engelli yürüyüş yolu üzerine park etmesi adeta pes dedirtti.

Bilecik'te duyarsız sürücülerin görme engelli yürüyüş yolu üzerine park etmesi adeta pes dedirtti.

Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde görme engelli yürüyüş yolu üzerine park eden 26 GA 406 plakalı otomobil sürücü yayaları kızdırdı. Duyarsız sürücü vatandaşların kaldırımdan yürümesine engel olurken, bu durum mahalle sakinlerini çileden çıkardı.

Öte yandan aracın görme engelli yürüyüş yolunu 2 taraflı kapatması adeta pes dedirtti. - BİLECİK

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Görme Engelli, Otomobil, Gazipaşa, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu kadarı pes dedirtti - Son Dakika


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