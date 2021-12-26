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Bu kediler okulun maskotu oldu - Son Dakika

Bu kediler okulun maskotu oldu

26.12.2021 11:20

Çankırı'da öğretmen ve öğrenciler tarafından sahiplenilen 6 kedi, okulun maskotu haline geldi.

Çankırı'da öğretmen ve öğrenciler tarafından sahiplenilen 6 kedi, okulun maskotu haline geldi. Ders aralarında soluğu kedilerin yanında alan öğrenciler, hayvan sevgisini kazanıyor.

Çankırı'da 100 çocuğun eğitim gördüğü 30 Ağustos Ortaokulunda, pandemi sürecinden önce yürütülen "Hayvan Dostu Okul" projesi kapsamında sahiplenilen kediler, öğrencilere hayvan sevgisini aşılıyor. "Hayvan Dostu Okul" projesinin sonlanması sonrasında, okuldaki kedilerin bakımına devam edildi. Öğrenci ve öğretmenlerin sahiplendiği 6 kedi, kısa sürede okulun maskotu haline geldi. Okul bahçesinde yapılan kulübelerde soğuktan korunan kediler, öğrenci ve öğretmenler tarafından besleniliyor. Kedilere düzenli olarak mama ve su veren öğrenciler, ders aralarında ise soluğu bahçedeki kedilerin yanında alıyor. Öğrenciler, kedileri sevmek için adeta birbirileriyle yarışıyor. Öğrencilere hayvan sevgisini kazandıran kedilerin, bakım ve mama masrafları ise okul personeli tarafından karşılanıyor.

"Artık kedilerimiz bizim dostumuz, kadrolu elemanımız oldu"

Öğrencilerin kedilerle ilgilendiklerini söyleyen 30 Ağustos Ortaokulu Müdürü Atıf Yağlıcı, "Okulumuz 2020 yılında, Hayvan Dostu Okul Projesine katıldı. Proje kapsamında okulumuz 2 tane köpek ve kedileri sahiplendi. Öğrencilerimiz gerçekten çok büyük ilgi gösterdiler. Kedilerimize okulumuzun çevresinde yuvalar yaptık. Sonrasında pandemi dolayısıyla projemiz iptal oldu, daha sonra biz bu hayvanlarımızı sahiplendik ve okulumuzda bakmaya devam ettik. Kedilerimize kendi imkanlarımızla bakıyoruz, ne kadar zorlansak da her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Artık kedilerimiz bizim dostumuz, kadrolu elemanımız oldu" dedi.

"Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşıladık"

Eğitimler sayesinde kedileri okul ortamına alıştırdıklarını söyleyen 30 Ağustos Ortaokulu öğretmenlerinden Hasibe Akçakaya ise, "Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak için projeyi başlattık. Çankırı Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteği ile bu projeyi yürüttük. İlk önce yaban hayvanlarını beslemek için eğitimler aldık, sonrasında veterinerlerimizden bir eğitim aldık, acaba evcil hayvanlar okul ortamında yaşayabilir mi, öğrenciler hayvanları nasıl besleyebilir şeklinde detaylı bir eğitim aldıktan sonra öğrencilerimiz hazır hale geldi. Kedilerimizi aşılarını yaptırarak sahiplendik. Öğrencilerimizle beraber kedilerimizin barınaklarını yaptık. Projeye tam başladığımız zaman pandemi araya girdi ve öğrencilerimiz okuldan gitmek zorunda kaldı. Ama kedilerimiz okula alıştılar ve bakımlarını yapmaya devam ettik" diye konuştu. - ÇANKIRI

Bu kediler okulun maskotu oldu
Bu kediler okulun maskotu oldu
Bu kediler okulun maskotu oldu
Bu kediler okulun maskotu oldu
Bu kediler okulun maskotu oldu
Bu kediler okulun maskotu oldu
Bu kediler okulun maskotu oldu
Bu kediler okulun maskotu oldu

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30 Ağustos, Çankırı, Okul, kedi, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu kediler okulun maskotu oldu - Son Dakika


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