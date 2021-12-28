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Bu kulüpte iş var - Son Dakika

Bu kulüpte iş var

28.12.2021 11:53
Bu kulüpte iş var

Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş., Düzce Valiliği, İŞ-KUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan İş Kulübü bu günü kadar bine yakın kişiyi iş sahibi yaptı.

Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş., Düzce Valiliği, İŞ-KUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulan İş Kulübü bu günü kadar bine yakın kişiyi iş sahibi yaptı.

İşsizlik sorununun azaltılmasında rol almak ve sorunun çözümüne kısmi katkı sağlamak amacıyla 27 Aralık 2019 tarihinde kurulan İş Kulübü, ikinci yılını geride bıraktı. Bu süre zarfında dezavantajlı gruplar olarak adlandırılan kesime yönelik birçok hizmet gerçekleştiren kulüp, toplamda 986 kişiye de iş imkanı sağladı.

İşbaşı Eğitim Programlarından, hizmet içi eğitimlere, işveren ziyaretlerinden engellilere yönelik yapılan etkinliklere kadar 2021 yılı içerisine birçok faaliyeti sığdıran İş Kulübü, iki yıllık süreçte yapılan 2529 başvurunun 2529'u ile de yüz yüze görüşme sağlarken, işe yönlendirme yapılan 2542 kişiden 986'sı iş sahibi oldu.

Çeşitli eğitimler veriliyor

Kulüp, dezavantajlı kesimin iş arama sürecindeki eksikliklerini gidermek adına eğitmenler eşliğinde çeşitli eğitimlerin düzenlendiği, iş hayatında karşılaşılabilecek durumlar, yapılması gerekenler, tecrübe eksikliğine rağmen işe yerleştirilme konularında bilgilendirilmeler de bulunmaya devam ediyor. İşe yerleştirilen 986 kişinin 571'ini erkeklerden oluşurken, bu sayının 485'ini ilkokul ve ortaöğretim mezunlarından, 86'sı ise Üniversite mezunu işsizlerden oluştu. İşe yerleştirilen 415 kadından, 336'sını ilk ve ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar oluştururken, bu sayı üniversite mezunlarında 79 olarak yer aldı.

İş kulübüne başvuruda bulunan 108 engelli vatandaşımızdan 29'u iş sahibi oldu. Yine aynı şekilde iş başvurusunda bulunan 18 eski hükümlüden ise 3'ünün iş sahibi olmasına katkıda bulunuldu.

"Bugün olduğu gibi yarında var gücümüzle çalışacağız"

Düzce'nin kamu kurumları işbirliğiyle hayata geçirilen İş Kulübünün 2 yıl gibi kısa sürede ortaya koyduğu vizyon ile pandemi sürecine rağmen büyük bir ivme yakaladığını belirten Başkan Dr. Faruk Özlü, "Bugün itibariyle ikinci yılını doldurduğumuz İş Kulübünün gerek kendi içerisinde gerekse toplum nezdinde yaptıkları bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. İstihdam konusunda Valiliğimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, İŞ-KUR Müdürlüğümüz ile birlikte Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş olarak attığımız adımların karşılığını görmek hepimiz için önemli. Özellikle dezavantajlı kesimlere yönelik yapılan çalışma ile işsizliğe bir nebze de olsa çare oluşturmak adına bugün olduğu gibi yarında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kulübümüzü tüm paydaşlarımız nezdinde kutluyor. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi. - DÜZCE

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Düzce Valiliği, İşsizlik, Ticaret, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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