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Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyor - Son Dakika

Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyor

25.11.2021 10:40

Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyorESKİŞEHİR Modern çağa uygun ve birçok yenilikler yapılarak hizmete açılan Eskişehir İl Halk Kütüphanesi, ilk çeyrekte 40 bin kişiyi ağırladı.

Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyor

ESKİŞEHİR Modern çağa uygun ve birçok yenilikler yapılarak hizmete açılan Eskişehir İl Halk Kütüphanesi, ilk çeyrekte 40 bin kişiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1 Eylül itibari ile hizmete alınan Eskişehir İl Halk Kütüphanesi, Türkiye'nin büyük ve modern kütüphanelerinden biri olarak misafirlerini ağırlıyor. Modern mimarisi, geniş iç yapısı, atölyeleri, cep sineması, sergi salonları ve 140 bin kitap kapasitesi ile kitapseverlerin buluşma noktası oldu. Aynı anda 550 kişiye hizmet veren kütüphanenin, açılışının ardından 3 ay bile geçmezken 40 bin kişiye hizmet verdi. Bulunduğu konum itibariyle de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü imkana sahip olan Eskişehir İl Halk Kütüphanesi, 08.30 ve 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapısını açıyor.

"Burası eski kütüphaneden 10 kattan daha fazla büyük"

Eskişehir İl Halk Kütüphanesini tanıtan Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade, "Eski kütüphanemizi yıllardır halkımız biliyor. Zaman zaman halkla görüştüğümüzde eski kütüphaneyi anlatıyorlar. İki katlı toplam 750 metrekare olan kütüphaneydi. Ancak Eskişehir'imiz büyüdü, nüfus büyüdü. Öğrenci şehri olduk ve dolayısıyla kütüphane yetmedi. 2017 Yılında kütüphanenin inşaatına başladık. Burası toplam 8 bin 240 metrekare. Yani burası eski kütüphaneden 10 kattan daha fazla büyük. Şu an burada, bir anda oturarak ders çalışan ve kitap okuyan 550 kişiye hizmet verebiliyoruz. Burada özellikle çocuklarımız için arkada da gördüğünüz gibi 3 yaşından itibaren atölyeler, cep sineması, çalışma yerleri var ve katları yukarı çıktıkça yaşları büyüyor. Engellilerimiz için yerlerimiz var. Yani halkın her kesimine hizmet etmek için buradayız. 140 bin tane kitap var burada. Halkımızın gerçekten her zaman yararlanabileceği şekilde. Alt katta da gördüğünüz gibi çeşitli dergilerin güncel yayınlarının sergilendiği alanımız var" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar 40 bin üyemize hizmet vermiştir"

Kütüphanenin yoğun ilgiyle karşılaştığını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Azade, açıldığı günden itibaren 40 bin kişiye hizmet verdiklerini aktardı. Kütüphanenin sabah saatlerinde bile dolduğunu söyleyen Azade, şu şekilde konuştu:

"Yalnız en sevindiğimiz şey, kütüphane açıldığı günden beri aşırı bir ilgi var. Kütüphanemiz, sabah saatlerinde doluyor. Daha çok gelmek isteyen öğrencilerimiz, insanlarımız oluyor. Ancak 550 kişilik yerimiz var. Gönül ister ki daha birçok kütüphaneler yapıp halkımıza hizmet vermek. İnşallah bunlarda olur. Hepimizi bildiği gibi kütüphanemiz 1 Eylülden itibaren hizmet vermeye başladı ve bugüne kadar 40 bin üyemize hizmet vermiştir."

"Burada çalışmak için baya kitap ve güzel bir ortam var"

Kütüphanede sınavlarına hazırlanan Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berkay Eruysal, "Kütüphaneyi güzel buldum. Çalışmak için baya kitap ve güzel bir ortam var burada. İnternet var. Temiz bir ortam var. Güzel buldum yani" diye konuştu.

"Herkesin gelmesini tavsiye ederim"

Kütüphanede sınava çalışan başka bir öğrenci İrem Kuyu ise "Kütüphanenin eski halini biliyorum. Her yer yıkılıyordu. Rahat bir çalışma ortamı yoktu. Şu an geldiği hal çok güzel. Hani öğrencilerin gelip rahatlıkla çalışabilmesi için. Çok beğendim kütüphaneyi. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyor
Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyor
Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyor
Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyor

Eskişehir, Turizm, Eylül, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bu kütüphane geleceğe ışık tutuyor - Son Dakika


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