Bu merkezle sağlıklı yaş alıyorlar, Alzheimer ve demanstan korunuyorlar

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma ve Alzheimer- Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi, 55 yaş üstü bireylere yepyeni bir yaşamın kapılarını açıyor. Merkezin 14 ayrı kursunda çeşitli aktivitelere katılarak Alzheimer ve demanstan korunan vatandaşlar, hem hobi ediniyor hem de gençleşiyor.

İzmirli 55 yaş üstü bireyler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sağlıklı Yaş Alma ve Alzheimer-Demans Hastaları Buluşma ve Dayanışma Merkezi ile gençleşiyor. 14 ayrı kursu ile vatandaşların sağlıklı bir şekilde yaş almalarına imkan sağlayan merkez, çağın hastalıkları olan Alzheimer ve demansa karşı da adeta kalkan oluşturuyor. Merkeze gelen Alzheimer ve demanslı bireyler de çeşitli aktivitelerle beyin jimnastiği yapıyor. Resim, çini, spor, satranç, drama gibi birbirinden farklı alanlarda kurslara katılan üyeler, merkez sayesinde kendilerini 18 yaşında gibi hissettiklerini belirtiyor.

"Tam kapasite hizmet veriyoruz"

Her gün farklı etkinliklere sahne olan merkezin sorumlusu Tülay Hepoğlu, "Merkezimizde spor, çini, satranç, el sanatları, drama, vals, resim ve İngilizce gibi 14 kursumuz var. Alzheimer ve demansı geriletmek amacıyla burada çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Beyin geliştirici kurslar düzenliyoruz. Şu anda bin 150 üye ve 5 Alzheimer-demans hastamız ile tam kapasite hizmet veriyoruz. Merkezimize kayıt olmak isteyenleri de geri çevirmeyip iletişim numaralarını alıyoruz. Gelmeyen üyelerimiz olduğunda kendilerine dönüş sağlıyoruz" dedi.

"Ben 18 yaşındayım!"

Emekli edebiyat öğretmeni Aysel Şener, merkezin drama bölümüne katıldığını söyledi. Kendisini 18 yaşında hissettiğini belirten Şener, "Buraya 3 yıldır geliyorum. Daha önce öğrenciyken tiyatro yapmıştım. Bu çalışmaları severek ve isteyerek yapıyorum. İnsan daha sosyal ve kendiyle barışık oluyor. Burası insanı çok mutlu eden bir yer. Sağlıklı yaş almak çok önemli. Bana '78-80 yaşındasın' diyebilirsiniz ama ben şiir okurken 18 yaşındayım. İnsan ne yaşını hissediyor ne de içinde bulunduğu kötü durumu. Her şeyi unutuyorsun. Buraya gelen insanların yaşları ne kadar yüksekse o kadar alçağa iniyor" diye konuştu.

"Kendimi tebrik ediyorum"

Drama kursuna katılan 78 yaşındaki ev hanımı Sabiha Temizkalp de, Sağlıklı Yaş Alma Alzheimer Demans Merkezi'nde kişiliğini kazandığını söyleyerek, "İçime kapanık biriydim. Burası beni rahatlattı. Her bir dalda kursa katılıyorum. Kendi kendimi bu yaşta bunları yaptığım için tebrik ediyorum. Kendime şaşıyorum ama çok hoşuma gidiyor" ifadelerine yer verdi.

"Bu yaşları gördüğüme göre demek ki burası bana iyi gelmiş"

Merkezin en fazla yaş almış üyesi olan 93 yaşındaki emekli pilot Kayhan Koçgir, "Buraya 2008'den beri geliyorum. Bu yaşları gördüğüme göre demek ki burası bana iyi gelmiş. Merkezde resim kursu ve koro çalışmalarına katılıyorum. Bir arkadaşım demans nedeniyle vefat etti. Bu hastalığın tesirlerini biliyorum ve burada bulunmanın bu hastalık bakımından faydalı geldiğine inanıyorum. Herkesin bir veya birkaç hobisi olmalı ki hayatı renkli geçsin" dedi.

"Burada gençleşiyoruz"

71 yaşındaki ev hanımı Methiye Damar, resim alanında kendini geliştiren üyeler arasında yer alıyor. Yaklaşık 9 yıldır merkeze gelen Damar, "Çini ve resim yapıyorum. Sosyalleşiyoruz, arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçiriyoruz. Evden rahatsız olarak geliyorum, sınıfa girince enerjim yükseliyor. Burada sağlıklı yaş alıyoruz. Çocuklarımızı büyüttük, burada yeteneklerimizi keşfettik. Evde oturup kendini dinlemek, bir şeyleri kafaya takmaya sebep oluyor ama burada her şey unutuluyor. Bu merkezin ve hocalarımızın bize çok katkısı var. Biz burada gençleşiyoruz" diye konuştu.

"Meğer el becerim varmış"

Çini kursuna katılan emekli kimya öğretmeni 65 yaşındaki Kezban Onuker de bu tür aktivitelerin Alzheimer ve demans rahatsızlıklarından korunmak için çok önemli olduğunu söyledi. Onuker, "Buraya bir yıldır geliyorum. El becerim olduğunu bilmiyordum ama meğer el becerim varmış. Yeni çalışmalar yapmak, insanı mutlu eden ve sağlıklı yaş almasına katkıda bulunan şeyler. Biz burada zamanın nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Harika çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Araçla ulaşım sağlanıyor

Merkezde spor, çini, cam altı boyama, transferci, İngilizce, akıl ve zeka oyunları, ritm, modern dans, drama, el sanatları, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, resim ve takı olmak üzere 14 ayrı kurs bulunuyor. Ayrıca merkez üyelerine sağlık, fiziksel aktivite ve beslenme ile ilk yardım eğitimleri de veriliyor. Alzheimer ve demans hastaları için de dikkat ölçme ve spor etkinlikleri, fiziksel aktiviteler, psiko motor çalışmaları, maket yapımı ve ahşap boyama gibi günlük programlar düzenleniyor. 5 Alzheimer ve demanslı bireyin yanı sıra bin 150 merkez üyesi, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, özel ders öğretmenleri, gönüllü öğretmenler ve üniversite öğrencilerinden eğitim alıyor. Alzheimer ve demans hastaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nden hareket eden araçla evlerinden alınıp merkeze ulaştırılıyor, gün bitiminde yine aynı araçla evine bırakılıyor. Öte yandan Alzheimer ve demanslı bireylere bakım veren aile üyesine de psikolojik destek uygulamaları yapılıyor. - İZMİR