Bu toplantılarla babalar daha bilgili - Son Dakika
Üye Girişi

Bu toplantılarla babalar daha bilgili

07.10.2022 10:48
Bu toplantılarla babalar daha bilgili

İzmit'te başlatılan Baba Destek Programı çerçevesinde babalar, çocuk gelişimi konusunda bilgilendiriliyor.

İzmit'te başlatılan Baba Destek Programı çerçevesinde babalar, çocuk gelişimi konusunda bilgilendiriliyor.

İzmit Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğinde düzenlenen Baba Destek Programı'nda (BADEP) yeni dönem toplantısı gerçekleştirildi. Babaları çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek, rol ve sorumluluk almaya teşvik etmek, aile içinde demokratik ilişkiler kurma konusunda desteklemek amacıyla organize edilen toplantı, İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi'nde yapıldı. Geçtiğimiz sene Çınar Çocuk Evi babaları ile başlayan Baba Destek Programı'nda 13 haftalık eğitim tamamlayan babalara sertifika verildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Kocaeli, Çocuk, Baba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu toplantılarla babalar daha bilgili - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Ligi maçında yaptığı hareket olay oldu
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:15 Kahyanın öldürdüğü dolmuş şoförünün 10 yıl önce bir polisi öldürdüğü ortaya çıktı
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:33 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! İstinaf cezasını onadı
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 16:04:32. #1.13#
SON DAKİKA: Bu toplantılarla babalar daha bilgili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement