Bu yürüyüş koruyucu aileler için - Son Dakika
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Bu yürüyüş koruyucu aileler için

30.06.2022 15:02
Bu yürüyüş koruyucu aileler için

Tekirdağ'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü münasebetiyle koruyucu aileliğe farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Tekirdağ'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü münasebetiyle koruyucu aileliğe farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yelken İhtisas Kulübü'nden başlayan yürüyüşte Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, koruyucu aileler ve koruyucu ailelerin himayesinde bulunan çocuklar sahil yolu boyunca yürüdü. Vali Yıldırım, protokol üyeleri ve ellerinde pankartlar taşıyan vatandaşlar yürüyüşü, Barış ve Özgürlük Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali Yıldırım, "Bugün 'Koruyucu Aile Günü'. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile daha görünür hale geldi. İlimizde koruyucu aile olmak isteyen 12 aile daha var. Peki kaç koruyucu aile var diyeceksiniz. 136 aile şu anda evlatlarımızı korumakta, onlara koruyucu aile olarak bu dünyada hamilik yapmakta, onların ihtiyaçlarını giderip kendileri ile birlikte hayata tutunmalarını, kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaktalar. 136 aile 147 evladımıza koruyucu ailelik yapıyor. Bazı ailelerimiz o kadar geniş gönüllüler ki iki evladımızı birden sahipleniyorlar, onlara koruyucu ailelik yapıyorlar. Bunlar gayet güzel, bu gençlerimizin sahipsiz kalmaması için çok önemli adımlar. Devletimiz mutlaka ki sahip çıkıyor. Koruyucu ailelikte üzerine alınma yok, evlat edinme yok ama onunla birlikte o evlada kendi evladıymış gibi sahip çıkmak var, her şeyi ile ilgilenmek var. Tekirdağ'da öyle güzel örnekler var ki onlara ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Küçüklüğünden beri koruyucu aile olarak almışlar. Sahiplenmişler, okutmuşlar, iş sahibi yapmışlar, evlendirmişler. Geçenlerde bana düğün davetiyesi gönderen oldu. Sonrasında tekrar alıyorlar. Ne kadar güzel bir düşünce, ne kadar güzel bir çaba. Hem bu dünyada hem öteki tarafta bir karşılığının olduğuna inanıyorum. Tüm ailelerimizi koruyucu aile olmak için davet ediyorum. Bazıları ben koruyucu aile olamadım dese bile, hiç olmazsa bizim sevgi evlerimiz var, yurtlarımız var. Oradaki çocuklarımıza bayramlarda, okul zamanlarında hiç anlamı olmadığını düşündükleri herhangi bir zamanda gelip bu evlatlarımızın yanında olduklarını gösterebilirler. Devletimiz bu evlatlarımızın her türlü dünyevi ihtiyaçlarını karşılıyor ama toplumumuzun önemli insanlarını yanlarında görmek, toplumdaki aileleri kendi aileleri olarak benimseyebilmek işte onlara bir defa daha hayat bahşediyor. Bütün ailelerimizin kendi çocukları olsa da ikinci, üçüncü bir çocuğu koruyucu aile olarak sahiplenmesi mümkündür. Ben bütün ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptıkları emekler dolayısıyla kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Vali Yıldırım yürüyüşün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan stantları gezdi ve sergilenen ürünler hakkında çocuklarla sohbet etti. Ardından kurulan stantta mangala ve dama oynayan çocuklarla ilgilenerek onlarla sohbet etti. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Özgürlük Parkı, Tekirdağ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bu yürüyüş koruyucu aileler için - Son Dakika

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