Yerel

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle muhtarlarıyla buluştu. Başkan Duman, "Buca'mıza hak ettiği en iyi hizmeti sizlerle beraber getireceğiz" dedi.

İzmir'de Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mahalle muhtarları ile ilk toplantısını yaptı. Buca Belediyesi Mevlana Tesisleri'ndeki Neva Kafe'de gerçekleşen tanışma toplantısı büyük katılımla gerçekleşti. Göreve başlayan tüm muhtarlara başarılar dileyen Duman, halkla iç içe bir yönetim anlayışı çerçevesinde muhtarlarla yapacakları iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Buca'ya hak ettiği hizmeti muhtarlarla yapacakları ortak çalışmalarla getireceklerini belirten Başkan Duman, şunları söyledi:

"Buca'nın bütün sorunlarını, küçük yaştan beri biliyordum. Buca, sorunlarını kendime dert edindiğim, kendim için ciddi bir aidiyet beslediğim bir ilçe. Kalbiniz, içiniz o kadar müsterih olsun ki bütün sorunları, sizlerin yaşadığı her şeyi biliyorum. Siyasetin içinde bulunduğum dönem birçok muhtarımızla birebir temas halinde de bulunmuştum. Birebir iletişimde olduğumdan dolayı geçmişte yaşanan sıkıntıları biliyorum. Bir anda her şeyi değiştiremeyiz. Ancak biz bunu iletişimle, ortak dille başaracağız. Çünkü sizler de yaşadığınız mahalleye hizmet için yola çıktınız. Bizler birlikteliğimizi güçlendirerek artıracağız."

Öte yandan kadın muhtar sayısının artmasının Buca için çok değerli olduğunu da vurgulayan Başkan Görkem Duman, muhtarlarla düzenli olarak buluşacaklarını sözlerine ekledi.