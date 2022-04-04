Buca Belediyesinden çiftçiye gübre desteği - Son Dakika
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Buca Belediyesinden çiftçiye gübre desteği

04.04.2022 11:16
Buca Belediyesinden çiftçiye gübre desteği

Buca Belediyesi, bamya ve kavun üretiminde kullanılmak üzere ilçedeki çiftçilere gübre dağıtımına başladı.

Buca Belediyesi, bamya ve kavun üretiminde kullanılmak üzere ilçedeki çiftçilere gübre dağıtımına başladı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatıyla pandemi başında başlatılan Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı, üreticiye can suyu oldu. Hayvancılık yapan üreticiye beside kullanmaları için hasıl (yeşil) yem ve arpa tohumu desteği veren Buca Belediyesi, kentin verimli topraklarını da canlandırarak üreticiyi kalkındıracak projeler hazırladı. Belediye, gelen talep üzerine köyler bölgesindeki Doğancılar'da bamya, Kırklar'da ise kavun üretimi yapan çiftçiye gübre desteğine başladı. Geçen yıla oranla bu yılki gübre fiyatlarının yüzde 300 zamlı olduğunu belirten çiftçiler, verdiği destekten dolayı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a teşekkür etti.

Kırklar Mahallesi Muhtarı Sinan Öğüt, "Çiftçinin son zamanlarda girdi maliyetlerinin yüksek olması ve iktisadi koşulların bu yönde seyretmesi sebebiyle yerel yönetimlerimizin ciddi manada tarıma katkı sundukları ortadadır. Bu sayede kırsal mahallelerimiz popüleritesini artırmaktadır. Halkçı belediye başkanımız sayesinde yükümüz hafiflemektedir" dedi.

Doğancılar Mahallesi Muhtarı Nebahat Coşkun da, "Üretimde sıkıntı yaşanıyor. Gübre pahalı, herkes bamya dikmekten vazgeçmeye başladı. Ben de belediyeye başvurdum, çok teşekkür ederiz bize yardımcı oldular. Gübre desteği verdiler, vatandaş da sevindi" diye konuştu.

Çiftçi Osman Sadık Sezgin ise "Girdi maliyetleri çok yükseldi, dolayısıyla üretici kesimi ürünlerini ekip biçemiyor. Hasatlar çok düştü. Buca Belediyesinin gönderdiği destekle bir nebze olsun bir şey yapmaya çalışacağız" dedi. - İZMİR

Buca Belediyesinden çiftçiye gübre desteği
Buca Belediyesinden çiftçiye gübre desteği

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Kırsal Kalkınma Programı, Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Arpa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca Belediyesinden çiftçiye gübre desteği - Son Dakika


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