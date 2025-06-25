Buca\'da Belediye İşçilerinin Eylemi, Sokaklarda Çöp Yığınlarına Yol Açtı

İzmir'in Buca ilçesinde, uzun süredir maaşlarını alamayan belediye işçilerinin eylemi dolayısıyla biriken çöp yığınları sokaklara taştı. Hasta olmaktan endişe duyan vatandaşlar, kötü kokuya da tepki gösterdi.

Buca Belediyesinde süren maaş krizinin 8. gününde, paralarını alamayan işçilerin eylemi sürerken toplanmayan çöpler ise vatandaşları isyan ettirmeye başladı. Hindistan'ı aratmayan görüntüler, ilçe sakinlerinin tepkisini çekerken, biriken çöp yığınları da sokaklara taştı. Sokaklarda çöp yığınları artarken, kötü koku ise mahalleleri sarmış durumda.

"Hastalık saçıyor"

Hasta olmaktan korkan vatandaşlar, soruna çözüm bulmayan Buca Belediyesi ve Başkan Görkem Duman'a tepki gösterdi. Vatandaşlardan Mehmet Karasu, "Maaşlarını alamıyorlarsa haklılar ama insanların sağlığını etkileyen, çocukları ve yaşlıları etkileyen bir durum söz konusu. Kokuya alıştık, ama alışmakla olmuyor. Hastalık saçıyor bu durum" dedi. Kenan Ekin ise, "Bir haftadır dükkanımın önü bu şekilde çöp dolu. Sinektir, kokusudur, buradaki bütün sıkıntıyı biz çekiyoruz. İşlerimin düşüşüne sebep oldu bu durum, müşteri içeri girmek, kapıdan geçmek istemiyor. Çözümü belediyenin düşünmesi lazım. Her seçimde bir sürü adam alınıyor belediyeye ama maaşları verilmeyince sorun çöp oluyor" diye konuştu. - İZMİR