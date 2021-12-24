Buca'da budanan dallar ihtiyaç sahibi evleri ısıtıyor - Son Dakika

İzmir yılın en soğuk günlerini yaşarken, Buca Belediyesi, budadığı ağaçlar ile fırtına nedeniyle devrilen ağaçlardan elde ettiği odunları ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtmaya başladı.

Buca Belediyesi, dar gelirli ailelerin yakacak ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı. Her yıl olduğu gibi bu yılda ağaçları hastalıktan kurtarmak için budama faaliyetlerine başlayan belediye, budanan ağaç dallarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolamaya başladı. Fırtına gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle devrilen ağaç ve dalları da toplayan belediye, elde edilen odunları çuvalladıktan sonra yakacak olarak kullanıma hazır hale getiriyor.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatıyla çuvallanan odunlar, muhtarlıklardan alınan bilgiler doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Belediyenin bu çalışmalar kapsamında, 200 tona yakın odunu vatandaşa dağıtacağı ifade edildi. - İZMİR