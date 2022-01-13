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Buca'da çiftçiye 6 ayda 36 bin 500 kilo ücretsiz hasıl yem - Son Dakika

Buca'da çiftçiye 6 ayda 36 bin 500 kilo ücretsiz hasıl yem

13.01.2022 10:53
Buca'da çiftçiye 6 ayda 36 bin 500 kilo ücretsiz hasıl yem

Buca Belediyesi, organik hasıl yem (yeşil yem) üretimine başlamasıyla ilçedeki çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Buca Belediyesi, organik hasıl yem (yeşil yem) üretimine başlamasıyla ilçedeki çiftçilerin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz 6 ayda üretilen ve ücretsiz olarak dağıtılan 36 bin 500 kilo hasıl yem, çiftçiye can suyu oldu. Üreticinin yem maliyeti yarı yarıya azalırken süt kalitesinde de artış sağlandı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın pandemi döneminin başında hayata geçirdiği Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı kapsamında, ilçedeki hayvancılık faaliyetini geliştirmek için hasıl üretimi başladı. Buca Belediyesi Solucan Gübre Tesisi içindeki 24 metrekarelik alana kurulan hasılmatik ile iklim koşullarına bağlı olmadan topraksız tarımla yapılan üretimle 6 ay gibi kısa bir sürede 36 bin 500 kilo yeşil yem elde edildi. Üretilen yem, Buca'da hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiye ücretsiz olarak dağıtılırken, hasıl sayesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardaki süt verimliliği de artmaya başladı.

İyi tarım teknolojileri kullanılarak hububat ürünlerinin ekimiyle yetiştirilen hasıl yemle, Bucalı üreticinin yıllık yem ihtiyacı karşılanacak. Toplamda 70 dekarlık arazide üretilebilen yem, Buca Belediyesinin kurduğu hasılmatik ile sadece 24 metrekarelik alanda tamamen ekolojik ve çevre dostu yöntemlerle sürdürülüyor. Çiftçiye ücretsiz olarak dağıtılan hasıl yem sayesinde, hayvan yetiştiriciliğindeki giderlerin yüzde 80'lik bölümünü oluşturan yem giderlerinde yüzde 60'a varan oranlarda tasarruf sağlanıyor. - İZMİR

Buca'da çiftçiye 6 ayda 36 bin 500 kilo ücretsiz hasıl yem
Buca'da çiftçiye 6 ayda 36 bin 500 kilo ücretsiz hasıl yem
Buca'da çiftçiye 6 ayda 36 bin 500 kilo ücretsiz hasıl yem

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Kırsal Kalkınma Programı, Buca Belediyesi, Erhan Kılıç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca'da çiftçiye 6 ayda 36 bin 500 kilo ücretsiz hasıl yem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buca'da çiftçiye 6 ayda 36 bin 500 kilo ücretsiz hasıl yem - Son Dakika
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