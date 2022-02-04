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Buca'da EKPSS hazırlık kursları başladı - Son Dakika

Buca'da EKPSS hazırlık kursları başladı

04.02.2022 09:40
Buca'da EKPSS hazırlık kursları başladı

Buca'da açılan Türkiye'nin en kapsamlı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursları büyük ilgi gördü.

Buca'da açılan Türkiye'nin en kapsamlı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursları büyük ilgi gördü. Ayrı kategorilerdeki 6 sınıfta açılan kurslar sayesinde, devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlar hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

Eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için projeler üreten Buca Belediyesi'nin, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Buca Halk Eğitim Merkezi ve Buca Engelliler Derneği iş birliğiyle projelendirdiği EKPSS hazırlık kursları başladı.

Her 2 yılda bir yapılan ve nisan ayında gerçekleşecek sınava hazırlık için açılan kurslara, İzmir genelinde ikamet eden engelli vatandaşlar katılıyor. Kurslarda engel ve eğitim durumlarına göre toplam 6 sınıf yer alıyor. Haftanın 7 günü, hafta içi sabah ve akşam ile hafta sonu gruplarına eğitim veren kurslar hakkında bilgi almak isteyenlerin (0232) 487 65 15 numaralı telefonu arayabileceği belirtildi. - İZMİR

Buca'da EKPSS hazırlık kursları başladı
Buca'da EKPSS hazırlık kursları başladı

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Engelli, EKPSS, KPSS, Buca, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buca'da EKPSS hazırlık kursları başladı - Son Dakika


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