Buca Metrosu'nda İlerleme: Kazılar Yüzde 50'ye Ulaşıldı - Son Dakika
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Buca Metrosu'nda İlerleme: Kazılar Yüzde 50'ye Ulaşıldı

Buca Metrosu\'nda İlerleme: Kazılar Yüzde 50\'ye Ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Metrosu projesinde, tünel kazı çalışmaları yüzde 50 seviyesine ulaştı. Tünel açma makineleri önemli aşamalar kaydediyor ve hat tamamlandığında 400 bin günlük yolcu taşınması bekleniyor.

12.03.2025 10:56  Güncelleme: 10:59
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin, kendi gücüyle yapımını sürdürdüğü Buca Metrosu'nun tünel kazılarında yüzde 50 seviyesine yaklaşıldı. Kazıları sürdüren dev tünel açma makinelerinden (TBM) biri daha Hasanağa Bahçesi İstasyonu'nda ışığı gördü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başladığında tamamlanma oranı yüzde 2 olan Buca Metrosu'nda yüzde 50 seviyesine yaklaşıldı. Her biri 100 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 450 ton ağırlığındaki dört tünel açma makinesinin (TBM) aynı anda çalıştığı hattın yapımında önemli aşamalar kaydediliyor. 15 Nisan'da Buca Koop İstasyonu'ndan kazmaya başlayarak Buca Koop İstasyonu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe İstasyonu'nu birbirine bağlayan TBM'lerden ilki yoluna devam ederek Hasanağa Bahçesi İstasyonu'nda ışığı gördü. Önemli bir eşiğin daha aşıldığı bölgede, ikinci TBM'in de önümüzdeki günlerde istasyona ulaşacağı bildirildi. Diğer 2 tünel açma makinesi ise General Asım Gündüz İstasyonu'ndan Şirinyer İstasyonu'na doğru kazı çalışmaları sürdürüyor.

Neler yapıldı?

Toplam 19 bin 500 metre tünelden oluşan Buca Metrosu'nda bugüne kadar 9 bin 428 metre tünel açıldı. Buca Koop İstasyonu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe İstasyonu arasındaki tünel çalışmaları sona erdi. General Asım Gündüz ile Zafertepe, General Asım Gündüz ile Üçyol istasyonları birbirine bağlandı. İstasyonlarda ise kazık imalatları devam ediyor.

Çamlıkule ile İzmir Körfezi arası 15 dakika

Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Buca'nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Buca Metrosu'nun, vagon alımlarıyla birlikte 765 milyon Euro'ya tamamlanacağı öngörülüyor. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, izmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buca Metrosu'nda İlerleme: Kazılar Yüzde 50'ye Ulaşıldı - Son Dakika

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